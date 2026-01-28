Slušaj vest

Penzionerka Margo Nimčević (75) iz Subotice jedna je od malobrojnih dobitnika na lutriji koja to ne krije.

Margo je krajem oktobra "ogrebala" tri miliona dinara i u dogovoru sa sinom, novac investirala u kupovinu kuće u selu odakle vodi poreklo.

Kaže da je sada mirnija, dani su joj lakši iako ju je bolest pritisla.

Vrlo često dobitnici izbegavaju da pričaju o svojim iskustvima, ali ova Subotičanka je podelila s nama kako ju je "zadesila" sreća.

- Kad god primim penziju, imam naviku da kupim nekoliko srećki. Ne zbog očekivanja, nego iz rutine, kažem "nikad se ne zna". Tako svakog meseca radim. Desilo se u oktobru da sam ogrebala dobitak. Kad sam videla brojke, nisam verovala. Tri dana nisam mogla da prihvatim da su milioni u pitanju. Tek kad sam otišla u Beograd, tamo sam shvatila: stvarno se desilo - priča sa osmehom.

Prvo je rekla sinu Saši i to, kako kaže, mirno da ni on nije poverovao.

Srećku je kupila u maloj prodavnici u Mičurinovoj ulici u Subotici, u kraju gde su nekada živeli kao podstanari. Prodavac joj je dao nekoliko kartica da bira. Uzela je jednu, pa je vratila i zatražila drugu otpozadi.

- Kupili smo kuću na salašu sa voćnjakom i velikim dvorištem. Sad smo svoj na svome, ali stvarno. Nisam najzdravija. Bila sam i na onkologiji, imam svoje bolesti. Ali zahvalna sam Bogu što sam još tu i što mogu da sednem ispred kuće i udahnem vazduh - kaže Marga.

Od kada se pročulo za njen dobitak, Marga kaže da joj ljudi koji znaju za njenu sreću sada često daju srećke da ih ona ogrebe.