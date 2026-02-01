Slušaj vest

Za Nikolu Vučićevića zvanog Kole Debeli, odavno se priča da je bio jedini čovek koji je iz pištolja ranio Ljubu Zemunca, a da je povod za to bila svađa Ljube i Željka Ražnatovića Arkana na čiju je stranu stao Kole.

O tome kao i o mnogim drugim nepoznatim događajima iz perioda kada su kriminalni klanovi bili nedodirljivi, ispričao je jednom prilikom gostujući kod Milomira Marića.

Nikola Vučićević se usudio da puca u Ljubu Zemunca zvog Arkana Foto: Happy tv prinstcreen

- Kada sam došao u Milano sa tuđim pasošem, ovde nije bilo nikog od naših. U to vreme su naši žestoki momci uglavnom išli u Pariz. Poznavao sam Drneta, on nije bio kriminalac u Beogradu. Tek kada je došao ovde i postao zet mafijaša, ušao je u njihovu organizaciju i postao jako ime. Sad služi više doživotnih kazni.

Foto: Privatna Arhiva

- Ljuba Zemunac takođe u Beogradu nije bio kriminalac. Bio je sportista, a i voleo je da se tuče na fer. Bio je poznat po tučama. On je tražio da ga povedem u Milano, ali ga nisam odveo jer nisam znao kako će se on ponašati prema Italijanima sa kojima radim, strahovao sam da će biti nasilan i kvariti nam posao. Ja sam tamo sa svojim partnerima kupovao nakit, satove, bunde i prodavao. To što kaže Dača Mutavi da je bio kralj džeparoša u Milanu, moguće da jeste. U to vreme je došao i Arkan. Da li je on radio sa Dačom, možda, ne znam. Ja sam ga zvao Željko. Znao sam ga još iz Beograda. Uvek je išao uz Milana Đorđevića Bombonu, koji je bio ozbiljan i već je bio ime. Željko je tada bio mlad i pratio je Bombonu koji je voleo da igra fudbal. Nikada nisam video Arkana da igra fudbal, ali voleo je da gleda. Arkan i Bombona su se kasnije i okumili i živeli jedan blizu drugog.

Željko se razlikovao od drugih momaka sa asfalta Foto: Screenshot youtube/Mladjen

- Željko se razlikovao od drugih momaka sa asfalta, bio je uglađen, imao je priču. Lako je i brzo učio jezike. Sećam se kada sam ga video u Milanu, nosio je aktn tašnu i bio skockan. Zbog njega sam došao u sukob sa Ljubom Zemuncem. Još pre toga Ljuba je pravio probleme u Italiji.Kada je došao, bio je najjači pa je otimao od drugih ono što oni zarade ili ukradu. Čak su mu govorili: "Ljubo obij ti bar trafiku, nemoj od nas uzimati uvek". Ljuba i Arkan su se zakačili, ne znam oko čega tačno, da li oko nekih para, uglavnom, kada je Arkan zaglavio u zatvor, Ljuba je pretio da će da mu siluje devojku i tražio da mu kažem gde ona živi. Ja sam stao u njenu zaštitu i rekao da reši sa Arkanom šta ima kad izađe iz zatvora.

Foto: Jutjub Printskrin

- Znao sam gde devojka živi, ali mu nisam rekao. Ljubu više nisam video posle toga. Pričalo se da su kasnije on i Arkan ponovo radili zajedno i da je opet nastao problem oko podele plena. Čuo sam za priču da ga je Ljuba tukao drškom pištolja po glavi, ali to ne znam da li je tačno. Sve su to polulaži i poluistine. Znam da je posle Arkan uhapšen u Briselu, a Ljuba u Nemačkoj. Malo kasnije je ubijen.

Magaš je posle niza krivičnih dela u Jugoslaviji prebegao u Nemačku, gde je označavan kao vođa "balkasnke mafije". Ipak, smrt ga je dočekala ispred frankfurtkog suda gde je ubijen naočigled mnogobrojnih svedoka od strane Gorana Vukovića, takođe kriminalca sa Voždovca.

U Ljubinoj "bogatoj" kriminalnoj biografiji postoji zanimljiva anegdota vezana za njegov boravak u zatvoru, koju je jednom prilikom otkrio jedan od čuvara CZ.

Foto: printscreen YT

- Ljubomir Magaš je terorisao sve nas jer je uterivao red, strogu disciplinu i tražio gluvi mir dok on spava. Ko nije voleo gimnastiku ili boks, dobijao je batine od njega.

Ljuba Zemunac je naterao 20 zatvorenika da 30 dana žvaću hleb od kog je on vajao šahovske figure. Ta šahovska garnitura je bila pravo umetničko delo, kome su se divile strane delegacije, kada su posećivale CZ. Kažu da se i danas nalazi u Muzeju ovog beogradskog zatvora.

- Kad Ljuba pobesni, moralo je da ga tuče desetak čuvara i to samo oni koji su bili teški preko 120 kilograma i koji su nekada bili policajci. Jer, bilo je poznato da je Ljubomir Magaš voleo da obljubljuje ćerke policajaca i direktora, pa su mu se za to Rakovićevci posebno svetili - ispričao je čuvar CZ-a.

Njegova majka Rosa je jednom prilikom ispričala kako se osećala kad je čula priče nakon Ljubine smrti, šta je znala i nije o njegovim poslovima.

- Na svakom njegovom suđenju sam bila. Imao je tri suđenja u životu i to uvek za silovanje. A to mu je policija namestila. Ja ne tvrdim da nije imao loših strana. Ja jedina znam sve o njemu.

Svojevremeno je novinarima govorila i da je zbog Ljube često bila u "neprijatnim situacijama."

- Ja sam ponekad bila u neprijatnim situacijama. Ljuba je bio normalne visine, ali je imao jak vrat i stravično jake mišiće. Kud god se ja pojavim, ovako sitna, a on grdosija pored mene, ljudi ne mogu da veruju. Umeo je to da koristi i pravi viceve. Znate, drugačije se gleda kad majka dođe u posetu u zatvor, drugačije kad je otac. Bio je u Mitrovici, ja odem u posetu. Sednemo mi i razgovaramo, kad vidim ja da jedan milicioner ne skida pogled s mene. Pitam Ljubu sto me onaj tako gleda, a on kaže: "Znaš, Roso, ovde se svi brane s bratom ili ocem, a ja sam im rekao dobro, dobro, izgorite vi meni ruku, ali će vam moja Rosa izgoreti Mitrovicu!"

Ljuba je sa šest godina je ostao bez oca koji se rastao od njegove majke.

Prvi put je u policiji registrovan 1964. godine i to kao napasnik. Kasnije je krenuo sa sitnim krađama, pretnjama, tučama - i tako je krenula kriminalna karijera Ljube Zemunca koja se završila neslavno.

Ljuba Zemunac je ubijen 1986. godine. Foto: Jutjub Printskrin

Ljubu na kraju ubio Majmun

Pripadnik takozvanog voždovačkog klana, Goran Vuković Majmun, važio je devedesetih za jednog od glavnih ljudi u beogradskom podzemlju. Za njega su čuli, mnogo ranije, odnosno 1986. godine kada je u Frankfurtu ubio čuvenog Ljube Zemunca.

Vuković je završio tragično - kao i većina "momaka sa asfalta". Nadimak Majmun Vuković je dobio jer je bio vešt u skakanju i mogao da se popne sa spoljne strane zgrade do drugog sprata.

U prestonici je držao nekoliko klubova, bio je prvi čovek voždovačkog ganga koji je tada slovio za jedan od najjačih i družio se tada "prvim ljudima grada" - Đorđem Božovićem Giškom, Branislavom Matićem Belim i Aleksandrom Kneževićem Kneleteom.

Međutim, u podzemlju je ostao upamćen samo po jednom, po ubistvu Ljubomira Magaša zvanog Ljuba Zemunac.

U Frankfurtu ga je likvidirao 1986. godine ispred suda, gde su se sreli kada je Magaš izlazio iz zgrade. Ljuba je bio u pratnji nekoliko prijatelja, Vuković je bio sa prijateljem i ženom.

Goran Vuković i Ljuba Zemunac Foto: Printscreen YouTube, Privatna Arhiva

- Ni tada, kad se to desilo, ja Ljubu nisam prvi napao, oni su na mene kidisali. Da si u ne znam kakvoj svađi, ako ideš sa ženom, ako ti je tu familija, niko se ne napada, sve se zaboravlja, to je uvek među nama bio neki nepisani zakon. Pa nisam valjda mogao da dozvolim da me Ljuba potcenjuje pred rođenom ženom?! - pričao je svojevremeno.

"Nije bilo jednostavno ubiti Ljubu Zemunca, najveću legendu jugoslovenskog i evropskog podzemlja", pričao je kasnije.

- Bio je vrlo opasan i okretan. Znao je šta ga gde čeka. Mnogi su pokušali da ga likvidiraju, a pre mene ga je u Milanu upucao u stomak samo Kole Debeli, odnosno Nikola Vučićević - rekao je, a onda objasnio da su ljudi koji su se našli sa Magašem mislili da on nema pištolj kod sebe:

"U trenutku smrti Ljuba nije bio naoružan, a on i njegovi su mislili da nisam ni ja."

Govorio je i da mu ta smrt nije ništa donela.

- Od Ljubine pogibije najmanje sam ja izvukao korist - bio je komentar Vukovića.

Ipak, mnogi su tumačili da je likvidacija Magaša dogovorena sa nemačkom tajniom službom, koja nije imala rešenje za njega.

Tumačilo se da je Vuković završio veliki posao za Nemce kada je ubio Ljubu Zemunca.

Ubijen ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta

Foto: printscreen YT

Goran Vuković je ubijen je u decembru 1994. u svom autu kada su trojica napadača sa crnim fantomkama ispalili "kišu" metaka u njega, nakon čega je na mestu preminuo. Bio je vlasnik nekoliko klubova po Beogradu, a i šef Voždovačke kriminalne grupe.

Preživeo pet atentata

Vuković je, kako se pisalo, izbegao čak šest atentata, pre nego što je likvidiran u svom automobilu. Preživeo je miniranje automobila, pogodak zoljom, zasedu koju su mu postavili pripadnici specijalne brigade savezne policije, koji su takođe imali škorpion sa prigušivačem, te na njega je pucano iz puške SAR od koje je poginuo i Giška...