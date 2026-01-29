Kako sačuvati automobil ako nije u garaži

Ako automobil nema sigurno mesto u garaži, to ne znači da je osuđen na brže propadanje ili stalni rizik od oštećenja i krađe. Uz nekoliko pametnih navika i praktičnih rešenja, vozači mogu značajno da produže vek svog vozila i sačuvaju njegovu vrednost, čak i kada je parkiran na otvorenom.

Pametan izbor parking mesta je prva linija odbrane

Kada god je moguće, automobil treba parkirati na osvetljenom i prometnom mestu. Ulice sa stalnim kretanjem ljudi i vozila manje su privlačne lopovima i vandalima. Treba izbegavati parkiranje ispod starih stabala zbog opasnosti od smole, ptičjeg izmeta i lomljenja grana, ali i na mestima gde se voda zadržava posle kiše, jer vlaga ubrzava koroziju.

Zaštitna cerada nije luksuz, već investicija

Kvalitetna cerada štiti vozilo od sunca, kiše, snega, prašine i smole. Važno je da bude namenjena baš za automobile, sa prozračnim materijalom koji sprečava zadržavanje vlage. Cerada posebno znači tokom letnjih meseci, jer UV zraci blede lak i oštećuju plastiku i gumu, ali i zimi, kada sneg i led dodatno opterećuju karoseriju.

Parkiranje vozila je veoma važno Foto: Shutterstock

Redovno pranje i voskiranje produžavaju život karoserije

Automobili koji stalno stoje napolju izloženi su agresivnim spoljnim uticajima. Redovno pranje uklanja štetne naslage, dok vosak stvara zaštitni sloj koji čuva lak od sunca i vlage. Posebnu pažnju treba obratiti na donje delove vozila i pragove, gde se najčešće zadržavaju so i prljavština.

Unutrašnjost takođe trpi kada auto nije u garaži

Letnje temperature u parkiranom automobilu mogu dostići ekstremne vrednosti. Korišćenje sunčanika za vetrobransko staklo smanjuje zagrevanje kabine i štiti komandnu tablu od pucanja i izbleđivanja. Presvlake za sedišta, posebno svetlije, pomažu u očuvanju materijala i prijatnije su za korišćenje.

Protiv krađe - kombinacija mera daje najbolje rezultate

Mehaničke blokade za volan ili pedale i dalje su efikasna prepreka, jer zahtevaju vreme i buku. Alarmni sistem ili GPS uređaj za praćenje dodatno povećavaju sigurnost. Čak i nalepnice koje upozoravaju na zaštitni sistem mogu delovati odvraćajuće. Nikada ne treba ostavljati vredne predmete na vidljivom mestu u kabini, pa ni „na kratko“.

Uz pomoć nekih saveta štitite vozilo i od krađe Foto: Jakov Milošević

Gume i brisači često su zaboravljeni, ali važni

Dugotrajno stajanje na suncu ubrzava starenje guma. Ako automobil često stoji, korisno je povremeno ga pomeriti kako bi se izbegle deformacije. Brisače treba redovno proveravati i po potrebi podizati tokom zimskih meseci kako se ne bi zalepili za staklo.

Elektronika i akumulator traže pažnju

Vozila koja se ređe koriste, a stoje napolju, češće imaju problem sa pražnjenjem akumulatora. Povremena vožnja ili korišćenje pametnog punjača može sprečiti neprijatna iznenađenja. Takođe, treba proveriti da li su svi otvori i zaptivke ispravni kako vlaga ne bi ulazila u unutrašnjost. Neki vozači ne obraćaju pažnju na ove stvari.

Navika je ključ dugoročne zaštite