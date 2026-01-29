Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa generalnim direktorom Javnog preduzeća "Srbijagas" Dušanom Bajatovićem sa kojim je razgovarao o mogućnostima gasifikacije kasarni širom Srbije.

Na sastanku je istaknuto da bi gasifikacija vojnih objekata doprinela unapređenju energetske efikasnosti, smanjenju troškova grejanja, kao i ekološki prihvatljivijem snabdevanju energentima.

Ministar Gašić naglasio je značaj kontinuiranog ulaganja u infrastrukturu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ističući da unapređenje energetskih sistema u kasarnama direktno utiče na poboljšanje uslova života i rada pripadnika Vojske Srbije.

– Ovakvim infrastrukturnim projektima doprinosimo dugoročnoj stabilnosti i unapređenju naših kapaciteta u skladu sa strategijom energetske sigurnosti Republike Srbije – istakao je ministar odbrane.

Na sastanku je zaključeno da će se saradnja Ministarstva odbrane i JP "Srbijagas" nastaviti kroz konkretne korake i koordinaciju nadležnih službi, sa ciljem realizacije planiranih aktivnosti u narednom periodu.