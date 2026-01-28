Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas, u Beogradu, sa generalnim direktorom kompanije „14. oktobar“ d.o.o. iz Kruševca Petrom Miljkovićem.

Tom prilikom, ministar odbrane istakao je da saradnja sa privrednim subjektima i unapređenje industrijskih kapaciteta predstavljaju važan segment jačanja sistema odbrane Republike Srbije.

- Ministarstvo odbrane pridaje poseban značaj saradnji sa privrednim subjektima koji kroz razvoj proizvodnih kapaciteta i savremenih tehnologija mogu doprineti unapređenju ukupnih industrijskih i bezbednosnih resursa. U tom kontekstu, prepoznajemo potencijal kompanije „14. oktobar“ da svojim znanjem i proizvodnim kapacitetima doprinese razvoju sistema odbrane Republike Srbije – rekao je ministar Gašić.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom sastanka razgovarano je o jačanju saradnje između Ministarstva odbrane i fabrika grupacije Odbrambene industrije Srbije sa kompanijom „14. oktobar“, što je bila prilika da se razmotre konkretni projekti i inicijative koje bi doprinele unapređenju sposobnosti Vojske Srbije.

Današnjem sastanku prisustvovali su pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović i šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović.