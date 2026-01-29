Slušaj vest

U centrima za specijalističku obuku Vojske Srbije u toku je realizacija druge faze prvog perioda obučavanja vojnika na služenju vojnog roka generacije "decembar 2025".

Tokom šestonedeljne obuke, koliko traje ova faza, vojnici se osposobljavaju za specijalnosti rodova pešadije, artiljerije, inžinjerije, oklopnih i artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, odnosno službi logistike, telekomunikacija i atomsko-biološko-hemijske odbrane.

Foto: Ministarstvo odbrane

Pod budnim okom instruktora, na poligonima i u specijalizovanim kabinetima stiču osnovna znanja o upotrebi i održavanju kolektivnog naoružanja i opreme rodova i službi Vojske Srbije, što je prvi korak u osposobljavanju za realizaciju zadataka u vojnim operacijama.

Specijalistička obuka ove generacije vojnika završava se krajem februara proverom osposobljenosti za izvršavanje individualnih zadataka, posle čega sledi kolektivna obuka i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije do kraja vojnog roka.