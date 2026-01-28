Slušaj vest

U okviru aktivnosti na jugu Srbije, ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević posetila je danas sedmočlanu porodicu Gonev u Trgovištu, za koju je ministarstvo obezbedilo krevet, frižider, posuđe, obuću i garderobu, kako bi porodici omogućilo lakše svakodnevno funkcionisanje. Takođe, uručeni su im paketi podrške, tableti i školski pribor.

Ova porodica, koju čine majka Karolina i šestoro dece uzrasta od sedam do 21 godine, trenutno živi u prostorijama nekadašnje škole, koje im je na korišćenje ustupila opština Trgovište.

Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

Ministarka Žarić Kovačević istakla je da ministarstvo nastoji da bude prisutno na terenu, kako bi razgovaralo sa građanima, naročito sa onima kojima je potrebna podrška i koji se suočavaju sa različitim izazovima.

- Cilj nam je da sagledamo konkretne potrebe porodica i vidimo na koji način ministarstvo može dodatno pomoći. U ovoj oblasti živi oko 4.000 ljudi, a zbog razuđenog terena, teško je doći do svih porodica. Ipak, mi obilazimo i porodice u udaljenim selima, kako bismo im približili institucije, upoznali ih sa njihovim pravima i pomogli im da ih ostvare. Na licu mesta želimo da pokrenemo potrebne procedure i da se glasovi ovih ljudi čuju, kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou - naglasila je ministarka.

Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

Ovom prilikom, ona je ukazala i na primer društvene odgovornosti lokalnog privrednika Albina Junuzija, vlasnika radnje "Solo mobel PR", koji je donirao krevet, sto i stolice za porodicu Gonev. Ovaj gest predstavlja primer solidarnosti i zajedničke brige za porodice koje žive u teškim životnim okolnostima, navela je Žarić Kovačević.

U nastavku dana, ministarka je posetila i porodicu Stojmenović koja je ostvarila pravo na subvenciju za kupovinu, odnosno izgradnju prve nekretnine za majke po osnovu rođenja deteta.

Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

- Ovo je jedna od najznačajnijih mera podrške države za mlade porodice. Pružanje konkretne pomoći u stambenom zbrinjavanju omogućava majkama i porodicama da sigurnije planiraju budućnost i stvaraju stabilno okruženje za odrastanje dece - zaključila je ministarka Žarić Kovačević.

Foto: MINBPD/Tijana Ćirić