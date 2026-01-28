Žarić Kovačević u Trgovištu: Darovi za sedmočlanu porodicu Gonev! Posetila i Stojmenoviće koji su dobili subvenciju za prvu nekretninu
U okviru aktivnosti na jugu Srbije, ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević posetila je danas sedmočlanu porodicu Gonev u Trgovištu, za koju je ministarstvo obezbedilo krevet, frižider, posuđe, obuću i garderobu, kako bi porodici omogućilo lakše svakodnevno funkcionisanje. Takođe, uručeni su im paketi podrške, tableti i školski pribor.
Ova porodica, koju čine majka Karolina i šestoro dece uzrasta od sedam do 21 godine, trenutno živi u prostorijama nekadašnje škole, koje im je na korišćenje ustupila opština Trgovište.
Ministarka Žarić Kovačević istakla je da ministarstvo nastoji da bude prisutno na terenu, kako bi razgovaralo sa građanima, naročito sa onima kojima je potrebna podrška i koji se suočavaju sa različitim izazovima.
- Cilj nam je da sagledamo konkretne potrebe porodica i vidimo na koji način ministarstvo može dodatno pomoći. U ovoj oblasti živi oko 4.000 ljudi, a zbog razuđenog terena, teško je doći do svih porodica. Ipak, mi obilazimo i porodice u udaljenim selima, kako bismo im približili institucije, upoznali ih sa njihovim pravima i pomogli im da ih ostvare. Na licu mesta želimo da pokrenemo potrebne procedure i da se glasovi ovih ljudi čuju, kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou - naglasila je ministarka.
Ovom prilikom, ona je ukazala i na primer društvene odgovornosti lokalnog privrednika Albina Junuzija, vlasnika radnje "Solo mobel PR", koji je donirao krevet, sto i stolice za porodicu Gonev. Ovaj gest predstavlja primer solidarnosti i zajedničke brige za porodice koje žive u teškim životnim okolnostima, navela je Žarić Kovačević.
U nastavku dana, ministarka je posetila i porodicu Stojmenović koja je ostvarila pravo na subvenciju za kupovinu, odnosno izgradnju prve nekretnine za majke po osnovu rođenja deteta.
- Ovo je jedna od najznačajnijih mera podrške države za mlade porodice. Pružanje konkretne pomoći u stambenom zbrinjavanju omogućava majkama i porodicama da sigurnije planiraju budućnost i stvaraju stabilno okruženje za odrastanje dece - zaključila je ministarka Žarić Kovačević.
U Trgovištu je održan i radni sastanak sa rukovodstvom opštine, na kojem se razgovaralo o unapređenju vrtića, postavljanju nove ograde i novom mobilijaru, kao i o merama pomoći koje omogućavaju opštinama da obezbede kvalitetne uslove za rad osnovnih i srednjih škola.