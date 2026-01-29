Slušaj vest

Projekat Startek ima za cilj jačanje domaće ekonomije kroz bržu transformaciju iz tradicionalne u digitalnu ekonomiju, kao i pružanje podrške inovacijama u različitim oblastima. Među inovatorima koji su dobili podršku u vidu bespovratnih sredstava je i naučni tim kragujevačkog Fakulteta medicinskih nauka, za preparat za kožu.

Problemi sa zarastanjem rana, posebno kod hroničnih bolesti, ozbiljan su izazov u medicini. Mnogobrojni su faktori koji usporavaju taj proces, a sintetske preparate koža pojedinih pacijenata ne može dugo da podnosi. Rešenje kragujevačkih istraživača je proizvod namenjen obnavljanju kože.

- Ovaj prirodni preparat zapravo predstavlja sinergiju biljnih ekstrakata koji ostvaruju antibakterijsko i antizapaljensko dejstvo i prirodnih biomaterijala koji su podrška regeneraciji kože. Mi smo ovaj preparat radili prethodnih nekoliko godina temeljno i pored toga što smo ga razvili, mi smo ga i naučno testirali - kaže prof.dr Jovana Bradić sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Različita istraživanja potvrdila su njegovu efikasnost.

Inovativni preparat je, kroz program Startek, dobio 35.000 dolara bespovratnih sredstava.

- Startek grant za naš tim predstavlja veliku podršku u cilju razvoja našeg BioHeal proizvoda. Pre svega da razvijemo efikasan i bezbedan preparat koji će na kraju koristiti korisnici, odnosno pacijenti koji imaju akutne i hronične rane - kaže dr Marijana Anđić sa Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu.

A onda će na tržište. Kragujevački naučnici priželjkuju da put od istraživačke laboratorije do apotekarskih rafova pređu i drugi proizvodi, čiju lekovitost istražuju godinama.

- Fokusirani smo i na razvoj preparata za kardiovaskularne bolesti, znači preparata koji bi pomogli kod hipertenzije, u regulaciji lipidnog statusa, kod dijabetesa. Oni su takođe na prirodnoj bazi i osnova su zapravo različiti biljni ekstrakti - rekla je profesorka Jovana Bradić.

Osnova Startek podrške su izumi koji nude rešenja važna za celo društvo. Za naučnike to je most koji povezuje istraživanja i finalni proizvod.