Zbog protesta vozača kamiona iz regiona blokirani su teretni granični prelazi Batrovci,Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Bezdan, Neštin, Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Vrška Čuka, Gradina,Strezimirovci, Srpska Crnja, Vatin, Kaluđerovo, Đerdap i Preševo.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao i na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Odroni su i dalje učestali i prisutni su na većini pravaca koji prolaze kroz useke, a među frekventnijim su na Đerdapskoj magistrali duž Dunava, kao i na putevima koji vode dolinama Ibra, Drine i Morave. Poseban oprez savetuje se kroz Sićevačku, Drensku i Grdeličku klisuru, kao i na deonici od Užica ka Novoj Varoši, ali i na svim planinskim putevima.

Zbog opasnosti od odrona, vozači se pozivaju da smanje brzinu kod tunela, posebno na izlasku.

Moguća je mestimična poledica u jutarnjim i večernjim satima, ;pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova,kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Kurir.rs/Beta

