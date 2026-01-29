Odroni su i dalje učestali i prisutni su na većini pravaca koji prolaze kroz useke, a među frekventnijim su na Đerdapskoj magistrali duž Dunava, kao i na putevima koji vode dolinama Ibra, Drine i Morave. Poseban oprez savetuje se kroz Sićevačku, Drensku i Grdeličku klisuru, kao i na deonici od Užica ka Novoj Varoši, ali i na svim planinskim putevima.