Nakon 10. aprila putovanja građana Srbije u zemlje Šengena više neće biti ista. Tog dana, na Veliki petak, EES prelazi u puni, 24-časovni režim rada, što znači da će sistem funkcionisati non-stop, bez prekida, te se očekuju nova zadržavanja i potencijalne višesatne gužve.

Iako će se građani već u februaru susresti sa produženim radom sistema, pravi "udar" očekuje se tokom uskršnjih i prvomajskih praznika, ali i letnje turističke sezone. Ipak, postoji način da se ova zagušenja izbegnu.

Naime, građani Srbije imaju niz opcija da putuju u inostranstvo, a da ne prolaze kroz EES sistem, čime mogu izbeći dodatne kontrole, biometrijsko evidentiranje i višesatna čekanja.

Šta je ključno da znate o EES-u

Velike gužve očekuju su tokom uskršnjih i prvomajskih praznika. Foto: Marko Karović

EES se primenjuje isključivo na spoljnim granicama Šengen zone i odnosi se na državljane trećih zemalja, među kojima su i građani Srbije.

Sistem se ne primenjuje na zemlje koje nisu deo Šengena, bez obzira na to da li su članice EU ili ne.

Zemlje u koje građani Srbije mogu putovati bez EES

Pre svega putovanja u zemlje regiona ostaje opcija koja će biti van EES sistema, što ih čini idealnim izborom:

Zemlje regiona će biti van EES sistema. Foto: Marko Karović

Bosna i Hercegovina

Crna Gora

Severna Makedonija

Albanija

Međutim, jedna od opcija je i Turska koja nije članica EU, nije u Šengenu, pa se EES ne primenjuje, ali se svakako savetuje putovanje avionom.

Takođe i Kipar može biti jedan od izbora, jer jeste članica EU, ali nije deo Šengen zone, zbog čega EES ne važi za ulazak građana Srbije. To ga čini atraktivnom letnjom destinacijom zbog koje nećete imati dodatnih komplikacija na granici.

Gde će gužve biti najveće

Ono što je poznato iz dosadašnje prakse jeste da su najduža zadržavanja zabeležena na granicama sa Mađarskom i Hrvatskom.

Naduža zadržavanja na granici sa Mađarskom i Hrvatskom Foto: Marko Karović

Tokom leta gužva se može očekivati i na bugarskim prelazima, pošto u poslednje vreme dosta Srba bira ovu zemlju kao alternativnu rutu kada putuju u Grčku, zbog manje gužve.

Podsetimo, već u februaru EES će raditi u "produženom" režimu, i do 8 sati dnevno, što je ranije potvrdio i direktor JUTA, Aleksandar Seničić. To bi moglo da "pokvari" planove mnogim Srbima koji planiraju da za Sretenje otputuju negde, jer se tada tradicionalno beleže gužve na izlazu iz zemlje.

- Očekivano je da će tako u februaru primena EES na graničnim prelazima biti 7-8 časova dnevno - kaže Seničić.

Što je duži rad EES sistema, duže su i gužve

Foto: Marko Karović

Iskustva iz dosadašnje faze postepene primene EES sistema pokazuju da su i u situacijama kada je sistem bio aktivan svega dva do tri sata dnevno, pojedini putnici na granicama čekali i do 12 sati, i to baš kada su Srbi masovno krenuli u Evropu zbog državnog praznika, 11. novembra, i slobodnih dana.

Zbog toga se procenjuje da bi produženi rad sistema tokom prazničnih dana mogao da dovede do još većih zadržavanja i višesatnih kolona.

Međutim, graničari će tada još uvek biti u mogućnosti da, ukoliko se stvori veliki čep na granicama, obustave rad EES-a, kako bi se te gužve smanjile.

Od 10. aprila još veća promena

Ipak, od 10. aprila takav scenario više neće biti moguć, jer na snagu stupa još značajnija promena - EES sistem prelazi u neprekidan, 24-časovni režim rada. To znači da će sistem biti aktivan na svim graničnim prelazima, kako glavnim tako i alternativnim, te će svaki putnik koji ulazi ili izlazi sa teritorije Evropske unije morati da bude registrovan ili verifikovan, bez izuzetaka.

EES sistem prelazi u neprekidan režim rada, a tog dana se kod nas obeležava Veliki petak. Foto: Marko Karović

- Posle oktobra i novembra, kada je na graničnim prelazima funkcionisao po dva sata pre i posle podne, u decembru je to vreme produženo na po tri-četiri sata, a kako se približavamo 10. aprilu, koji je poslednji rok da sistem radi 24 sata dnevno, to dnevno vreme će se produžavati, jer su takve preporuke i Evropske komisije - pojasnio je ranije Seničić.

Ovaj datum, 10. april, je takođe važan jer tada pravoslavni vernici obeležavaju i Veliki petak, kada veliki broj građana putuje ili se vraća iz Evrope, te će zasigurno biti većih zadržavanja i na ulaznim i na izlaznim granicama. Za razliku od dosadašnje postepene primene, kada je sistem u trenucima najvećih gužvi povremeno bio isključivan, od tog datuma EES će raditi bez prekida, čak i tokom najvećih špiceva.