Slušaj vest

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 57 terena (39 preko dana i 18 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 25 pregleda odraslih osoba (u toku dana 15, a preko noći 10 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 17 intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima, u alkoholisanom stanju, sa povredama i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa bolom u grudima, sa povredama i astmatičari - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

Službi hitne pomoći u prethodna 24 sata je upućeno 172 poziva telefonom.

Ne propustiteBeogradREPRIZA PRETHODNE NOĆI U HITNOJ: Nijedne saobraćajke, ali mnogo pijanih?! Padali pa se sami povređivali i zvali lekare u pomoć
IMG_20251119_234655.jpg
BeogradBEOGRAĐANKA POZVALA HITNU ZBOG STARIJEG SINA (36): Kad je rekla šta je, lekari ostali u šoku! "Moj mlađi (26) već je imao INFARKT"
hitna pomoć noć
BeogradSAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD UŠĆA: Povređene tri devojke, prevezene u Urgentni centar
hitna pomoć
SrbijaIZVEŠTAJ KRAGUJEVAČKE HITNE POMOĆI: Ovi pacijenti su se najčešće javljali
IMG_20250509_221224.jpg