Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 57 terena (39 preko dana i 18 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 25 pregleda odraslih osoba (u toku dana 15, a preko noći 10 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 17 intervencija .

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima, u alkoholisanom stanju, sa povredama i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa bolom u grudima, sa povredama i astmatičari - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.