Slušaj vest

Brutalni i zloglasni Vjekoslav Maks Luburić, jedan od najvećih sadista 20. veka, ustaša koji je komandovao sistemom logora u kojima je na najsuroviji način, udavio se u sopstvenoj krvi, makar su to nalazi obudkcije koja je urađena u aprilu 1969.

Njegov leš sa skoro smrskanom lobanjom, pronađen je u vili u Madridu, gde je zlikovac pobegao posle Drugog svetskog rata.

Pitanje ko ga je ubio, nije ostalo do kraja razjašnjeno, jer je čovek, za koga se tvrdilo da je osvetio nebrojene žrtve, Ilija Stanić, nekoliko puta menjao svoj iskaz.

Vjekoslav Maks Luburić jedan je od najvećih sadista 20. veka Foto: Screenshot

Ono što se o samom Staniću zna je da je bio sin ustaše, Vinka Stanića, ali i agent jugoslovenske UDBE. Inače, bio je i kumče Maksa Luburića.

Njegov otac je bio "križar" - što je naziv za ustaše koji su ostali u Hrvatskoj posle kraha Nezavisne države Hrvatske i borili se protiv novih vlasti.

Vinko Stanić je uhvaćen i uhapšen, ali je umro u zatvoru. Vinko je bio Luburićev saborac od prvog dana, služio je pod njegovom komandom i Luburić mu je krstio sina Iliju koji se rodio 1942. godine.

Ilija se sklonio u Madrid, gde je dve godine radio kod kuma Vjekoslava Maksa Luburića. Odmah posle Luburićeve smrti vratio se u Jugoslaviju, gde su ga rukovodioci službe "debrifovali" - ispitali o svim okolnostima Luburićeve smrti i njegovim aktivnostima pre toga.

Inače, Ilija je bio problematičan od malena, bio je sklon krađama, selio se od rođaka do rođaka i gde god bi se pojavio dolazio bi u sukob sa zakonom.

Na kraju mu je, kao pogodnom kadru, ponuđena "amenstija" pod uslovom da radi za jugoslovensku obaveštajnu sluđžbu - UDBU, pošto je imao odgovarajući - ustaški, pedigre.

Luburić je umro 20. aprila 1969. Foto: Printscreen

Stanić je dobio i šifrovano ime: Mungos. Ipak, Ilija je, navodno, mrzeo ustašku emigraciju, jer je njih smatrao odgovornim za smrt svog oca, jer su ga upravo neki od kasnije istaknutih hrvatskih emigranata i izdali jugoslovenskim vlastima.

"Kako su dani prolazili, tako je Maksovo poverenje u mene raslo. Bio sam već tri meseca u njegovoj kući. Dao mi je sobu u prizemlju. General je tih dana lično bio jako nervozan. Posvađao se sa ženom, pa ga je ona napustila. Kažem ja sebi: Odlično!“, pričao je svojevrmeno Ilija Stanić.

Agent UDBE Mungos, čekao strpljivo je čekao pravo vreme da sprovede plan o likvidaciji u delo.

"Čekao sam svoj trenutak. Išao sam na sigurno. Znao sam da niko ne može biti tako prisan sa Maksom, niti mu iko može prići tako blizu kao ja. Kuvao sam mu, sređivao kuću, vozio ga napolje, primao i pazio na goste. Zato sam čekao. Bolje je ići na sigurno, polako, nego navrat nanos. I sačekao sam. Dana 16. aprila 1969, u Valensiji mi je poštar doneo jedno pismo na ime Stanko Ilić. Udba mi piše da mi šalje kurira u Španiju specijalno za mene. On mi je doneo prah za Maksa. Dao mi je i dve novčanice od po sto dolara. Poručio mi je da čekam da mi neko dođe iz BiH ili Hrvatske u pomoć. Rekao sam mu da mi niko ne treba. Neću da čekam. Znao sam ja svoj trenutak. U kalendaru sam već zaokružio dvadeseti april", ispričao je svojevremeno Ilija Stanić.

O samom činu ubistva agent UDBE je ispričao sledeće.

Vjekoslav Maks Luburić Foto: printscreen/youtube/Kontrafaktualno

"Deset i dvadeset i pet. Sin mu Tonči Luburić doneo novine i ode u crkvu. Maks mi traži da mu skuvam kafu. Kafa gotova za tri minute. Prah koji sam dobio bio je loš. Rastopio se u kesici koju sam držao za pojasom. Morao sam prstom da ga mažem na šolju. Ruke sam prao pet puta. Uzmem čekić, koji sam doneo iz sobe, stavim ga za pojas i odnesem generalu kafu. Dvadeset i pet do jedanaest. Maks pije kafu. Ja držim čekić u pantalonama. Pije. Ništa. Popi sve i ništa. Odnesem šolju u kuhinju. Izvadim čekić i stavim ga na sudoperu. Hteo sam da odem u sobu po štanglu. J*bem ti prašak! Štangla je najbolji lek, kao za Hrvoja Ursu u Frankfurtu. U deset do jedanaest Maks me zove: "Ilija, meni je zlo! Vidim pocrneo kao zemlja. Diže se i povraća. Povedem ga u kuhinju na česmu. On povraća u sudoperu, a ja mu rukom pljuskam vodu po licu. U tren uzmem čekić i lupim ga po čelu: "Tup!" Maks pade kao sveća.

Mislio sam više se dići neće. Kad me on pogleda kao zver. Zamahnem opet čekićem, a on diže ruke da se zaštiti. Ja viknem: "Majku ti j*bem ustašku. Ovako si ti maljem ubijao decu u Jasenovcu! Vidiš što te čeka! Pogodi ga čekić kroz prste u čelo. Puče lubanja. Izvučem čekić iz glave i okrenem se. Odem do vrata da proverim da li sam ih dobro zaključao. Kad se vratim u kuhinju, Maks ustao i dahće kao životinja. Sto kila u njemu. Uzmem onu štanglu, pa ga raspalim po čelu. Puče glava kao lubenica. Krv se rasu po kuhinji. Maks tresnu dole kao da je pao sa sto metara visine. Puknem ga još jednom. On se umiri. Umotam ga u deku. Maks otežao, jedva ga dovučem pod otoman. Fino sam ga spakovao da ga brzo ne nađu.", opisao je ovaj događaj ubica Vjekoslava Maksa Luburića.

Telo Maksa Luburića pronašao je njegov sin, ujutru 21. aprila 1969. godine. Luburić je sahranjen u Madridu. Njegovoj sahrani prisustvovalo je stotine hrvatskih nacionalista u ustaškoj uniformi, koji su skandirali ustaške parole i izgovarali fašističke pozdrave.

Sahrana Maksa Luburića Foto: printscreen/youtube/Kontrafaktualno

U intervjuu za hrvatski nedeljnik Globus u julu 2009. godine, Stanić je promenio svoju priču, tvrdeći da su Luburića ubila dva člana HOP-a.

Ogorčen omalovažavajućim komentarom koji je Luburić navodno dao o Stanićevom ocu i njegovim posleratnim gerilskim aktivnostima, Stanić tvrdi da je potražio dvojicu muškaraca, koji su ga uverili da su samo želeli da izvrše premlaćivanje.

Na dan kada je Luburić ubijen, Stanić je tvrdio da je dozvolio muškarcima da uđu u Luburićev dom, a njih dvojica su jednim udarcem u glavu teškom metalnom šipkom ubili Luburića. 2012. godine Stanić je još jednom promenio svoju priču, ovog puta optužujući dvojicu drugih ljudi za ubistvo Luburića.

Ko je bio krvnik Maks Luburić

Srpski narod je kroz istoriju pretrpeo mnogo stradanja, međutim stradanje za vreme Drugog svetskog rata i Nezavisne Države Hrvatske bilo je takvo da se posle 80 godina i dalje osećaju posledice.

Maks Luburić (drugi s leva), muftija SS Handžar divizije Handžić i pukovnik Josip Suda Foto: printscreen/youtube/Kontrafaktualno

Jugoslavija je uspevala da ostane van rata sve do 27. marta 1941. godine kada pučisti potpomognuti britanskom obaveštajnom službom izvode državni udar posle pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu kojim je dobila neutralnost.

Hitler 6. aprila izvodi napad na Jugoslaviju kada je bombardovan Beograd uz brojne žrtve. Jugoslavija je rasparčana između sila Osovine, a na velikom delu razorene zemlje stvorena je Nezavisna Država Hrvatska već 10. aprila.

Nezavisna Država Hrvatska za srpski narod bila je pakao na zemlji. Odmah po osnivanju države započeto je sprovođenje genocida nad Srbima i ostvarivanje plana ustaša koji je izrekao javno ministar u NDH i jedan od glavnih ustaških ideologa Mile Budak: „Jedan deo Srba pobićemo, drugi deo ćemo proterati, a ostale ćemo prevesti u katoličku veru i tako pretvoriti u Hrvate".

Vjekoslav Maks Luburić Foto: printscreen/youtube/Kontrafaktualno

Proglašavani su rasni zakoni, zabranjena je ćirilica, a Srbi su potpuno dehumanizovani. Na prostoru NDH osnovano je preko 40 koncentracionih logora u kojima je život izgubilo više stotina hiljada ljudi.

Sa osnivanjem koncentracionih logora započelo se odmah sutradan po uspostavljanju nove države. Već 11. aprila 1941. pokrenuto je osnivanje kompleksa logora Jadovno gde su vršena prva masovna ubistva. Ovaj kompleks logora postojao je do 20. septembra iste godine, i za samo 6 meseci u njemu je ubijeno preko 40.000 ljudi od kojih su 95% bili Srbi.

Međutim, najozloglašeniji bio je logor Jasenovac, "Aušvic Balkana", osnovan avgusta 1941. Procene broja stradalih kreću se između 500.000 i 700.000 ljudi. Ovo su procene Zemaljske komisije Hrvatske iz 1946. godine, Centra Simon Vizental, kao i Hitlerovog generala Ernsta Fika. Tokom postojanja NDH, ubijeno je gotovo 75.000 dece za koje su osnovani posebni logori.

1/13 Vidi galeriju Deca u ustaškom logoru Jasenovac Foto: Printscreen, Profimedia, Privatna Arhiva, akg-images / akg-images / Profimedia, Arhiva

Sam sistem koncentracionih logora Jasenovac je osmislio Vjekoslav Maks Luburić, koji je bio prvi komandant logora. Ko je ovaj čovek, koji je među ustašama opevan kao "zapovednik svojih mesara"?

Rođen je 6. marta 1914. godine u selu Humac, u današnjoj Bosni i Hercegovini od oca Ljubomira i majke Marije. Luburići su deo plemena Drobnjaci od kojih je jedan deo prelaskom u zapadnu Hercegovinu primio rimkatoličku veru, a kasnije je i pohrvaćen.

O tome je pisao Andrija Luburić, srpski istoričar i etnolog, a smatra se da je Luburić bio svestan svog srpskog porekla.

Vjekoslav se po završetku osnovne škole preselio u Mostar gde je upisao srednju školu, a tamo se sprijateljio sa šovinistima. Ustašama se pridružio 1931. godine kada je imao samo 17 godina. Iste godine pobegao je u Mađarsku da ne bi bio uhapšen zbog pronevere i tamo boravio u ustaškom kampu za obuku Janka-Pusta gde je položio zakletvu lojalnosti vođi ustaša Anti Paveliću.

Nadimak Maks dobio je upravo u ovom kampu, od svog prijatelja Jura Francetića, pukovnika partijske vojske ustaškog pokreta.

Nadimak Maks dobio je od prijatelja ustaše Jure Francetića. Foto: Fejsbuk Printscreen

Prvi masovni zločini pod komandom Maksa Luburića u NDH nakon invazije Nemačke na Jugoslaviju

Luburić u aprilu 1941. godine dolazi u Zagreb. Pavelić ga je imenovao za pukovnika partijske vojske, pa Maks odmah počinje sa delovanjem i prva srpska sela Gudovac, Veljunu i Glinu napada već u aprilu 1941. godine kada vrši masovne pokolje. U Gudovcu su jedinice pod njegovom komandom 28. aprila pobile 195 Srba, u Veljunu od 6. do 8. maja ubijeno je 520 Srba u čijim ubistvima su učestvovali i katolički sveštenici, dok je u Glini 13. maja stradalo 437 Srba.

Do Drugog svetskog rata Gudovac je imao 8.000 stanovnika, od čega 3.000 Srba. Zločin u Gudovcu je bilo prvo masovno ubistvo Srba i Jevreja na području Nezavisne Države Hrvatske. Organizatori ovog zločina su bili Vjekoslav Maks Luburić, Eugen Dido Kvaternik i Martin Cikoš. Pre pokolja, žrtve su naterane da iskopaju sebi raku. Jedan preživeli je opisao taj kobni dan:

- Pohapšeni su vezani žicom (drotom), a onda opet - otac za sina, sin za oca, za brata… Tako su dotjerani u kolonu, koja je u toku noći do pred zoru zastajkivala pred svakom srpskom kućom. Kolone iz sva četiri pravca stizale su u veliku školu, na mjestu današnje banke. Tu su tučeni i prebijani, posebno od špalira ustaša kada su išli u zahod. U neko doba dana, opet u koloni, dotjerani su u stočne vagone na željezničku stanicu. Pošto je rodbina za to saznala, ispred vagona se okupilo dosta uplakanih majki, sestara, kćeri, maloljetnih sinova i braće. Međutim, bilo je i prilično onih koji su sa puno zadovoljstva došli pogledati taj nedjeljni prizor. Plače jadna rodbina...

Spomenik žrtvama ustaškog pokolja u Gudovcu je podignut tek 10 godina nakon Drugog svetskog rata, ali je srušen početkom 1990-ih godina.

Vjekoslav Maks Luburić Foto: Arhiv

Srbi u Veljunu ubijani su noževima i tupim predmetima u dvorištu lokalne osnovne škole. Ubistva su trajala čitavu noć. Sledećeg jutra, Luburić je viđen kako izlazi iz škole sav krvav i pere ruke pored bunara. Ustaša Janko Medved je 21.5.1945. opisao masakr u Veljunu:

- Prevezli smo oko 400 ljudi iz zatvora u Veljunu u školu u Blagaj. Tukli smo i mučili ljude od kojih je jedan dio od mučenja umro u zatvoru. Koliko se sjećam 8. maja ubijali smo ljude. Vodili smo 10 po 10 Srba do iskopane jame i tamo ih tukli krampovima, noževima i batinama. Kad smo ih dovezli do jame, komandovali smo da legnu, tako da smo od jednog do drugog išli i udarali po dva puta u glavu a zatim smo ih bacili u jamu. Bilo je ljudi koji su napola živi bačeni. Mene je dopao red na petu partiju u kojoj je bilo 12 ljudi, a svakoga je sprovodio po jedan ustaša. Sa mnom su sprovodili: ustaša Mika Štajduhar, Pero Grašić, Vale Paunović, Ivan Volf, Mate Štrk, Joso Marinac i još neki. Kad su Srbi legli kod jame prvi je uzeo željezni bat Pero Grašić i sa njim ubio četvoricu. Uzeo sam bat i ja i sam ubio ostalih 8 ljudi. Kada smo tako sve ljude poubijali, dr Nikola Zdunić dopremio je jedna kola živog kreča koji smo posuli po ljudima jer ih je bilo još dosta živih. Zatrpali smo jamu i zaigrali kolo.

Srbi u Glini stradali su u više navrata tokom rata. U izveštaju komande Druge italijanske armije stacionirane u NDH iz 9. jula 1941. tvrdi se: „U srezu Glina je pobijeno više od 18.000 Srba od kojih je 417 poklano u pravoslavnoj crkvi”. Jedini koji je preživeo masakr bio je Ljuban Jednak, i to tako što su ustaše mislile da je mrtav, a on je kasnije opisao šta se dogodilo:

- Tako je to išlo - jedan kamion, pa drugi kamion itd. Kada su gotovo sve u crkvi poklali i kada je broj nas živih spao na nas desetak, ja sam bio u jednom kutu crkve i u jednom času vidim kako nema nikoga u crkvi. Bilo nas je svega desetak. Pogledam iz kuta prema vratima i vidim ustaše kako iznose krvave i zakrvavljene ljude... Krv teče svuda po crkvi. Sve je bilo mirno, cijela crkva bila je osvijetljena svijećama. Ja preskočim na sreću - i bacim se među zaklane ljude koji su ležali na podu. Ispružim ruke i legnem među njih, a ostalih 5-6 nisu se mogli nikako sakriti i tih 5-6 su zatim zaklani.

Procenjuje se da su tokom 1941. godine na Kordunu i Baniji ustaše ubile preko 33.000 Srba.

Zapovednik logora Jasenovac

Vjekoslav Maks Luburić Foto: printscreen/youtube/Kontrafaktualno

Maks Luburić je brzo napredovao u NDH. On je osnivač koncentracionih logora širom zemlje, a potom i zapovednik. Projektovao je sistem koncentracionih logora Jasenovac još dok je bio u egzilu u Mađarskoj, a njegova polusestra Nada Tambić bila je zadužena za ženski logor Nova Gradiška.

Ante Pavelić je Luburiću poverio vrhovni nadzor nad sistemom logora Jasenovac. On je logor obilazio nekoliko puta mesečno, a zbog njegove surovosti zatvorenici su ga se posebno plašili. Krajem septembra 1941, vlada NDH poslala je Luburića u Treći rajh da prouči nemačke metode stvaranja i održavanja koncentracionih logora. Luburićev obilazak logora trajao je deset dana.

Sistem logora Jasenovac bio je smešten u naselju sa velikim brojem Srba. Čuvalo ga je 1500 ustaša, a činilo ga je 5 logora: Krapje, Bročice, Ciglana, Kožarnica i Stara Gradiška koja je posebno bila izgrađena za žene i decu. Nemački posmatrači su Luburića okarakterisali kao "velikog sadistu". Insistirao je da prilikom svake posete logoru lično ubije najmanje jednog zatvorenika. U jednom slučaju, namerno je poslao stotine zatvorenika zaraženih tifusom iz Stare Gradiške u logor Đakovo kako bi ubrzao širenje bolesti među zatvorenicima.

"Luburić je stvorio takvu atmosferu da se svaki ustaša zapravo osećao pozvanim da ubije zatvorenika, verujući da će to biti čin patriotizma", izjavio je Ljubomir Miloš, Luburićev rođak i ustaški oficir u Jasenovcu.

Vjekoslav Maks Luburić Foto: printscreen/youtube/Kontrafaktualno

"Jednom zgodom kod sabiranja sitne đece došao Maks Luburić. Htio je ući u jednu nastambu. Ulaz mu prečilo nejako umiruće dijete. Luburić ga zahvatio na čizmu i nogom bacio daleko do zida, na kom se uz krv razabirao i sam mozak đeteta…", pisao je Đorđe Miliša u svojoj knjizi "U mučilištu-paklu Jasenovac".

Životni uslovi u logoru bili su užasni, međutim prilikom poseta Crvenog krsta uslovi bi se donekle poboljšali. Zdraviji zatvorenici, kojima su obezbeđeni novi kreveti i posteljina, smeli su da razgovaraju sa delegacijom, dok su bolesni i iscrpljeni ubijani.

Nakon odlaska delegacije, uslovi u logoru vratili bi se u prethodno stanje. Jasenovački sistem logora bilo je mesto na kome su se našli najbestijalnije masovne ubice, ostrašćene ustaše i psihopate. Luburić je uspostavio sistem sastavljen od najvećih krvoloka - ubica i koljača. Krvoloci su, ujedno, sačinjavali upravu samog pakla, kako su ubice i žrtve zvale Jasenovac.

Prema podacima koji govore o mestima iz kojih su poticali ustaški zločinci, najbrojnije je bila zastupljena zapadna Hercegovina, zatim Dalmacija, Bosna, Lika, dok je najmanje ubica bilo iz Slavonije i "uže Hrvatske". Zanimljivo je to što su baš sa ovih prostora odakle su zločinci najviše dolazili, Srbi masovno pokatoličeni u prethodnim vekovima.

Nemilosrdno je ubijao i decu i stare

Vjekoslav Maks Luburić Foto: Arhiv

21. decembra 1941. ustaške jedinice pod komandom Luburića umarširale su u Prkos Lasinjski, kod Bosanskog Petrovca.

Luburić je tada izjavio: "Moramo da ubijemo sve, u Prkosu i u svim njihovim selima, do poslednjeg čoveka, čak i deteta. Njihova deca bi, kad porastu, bila naši neprijatelji i sva kasnija pokolenja bi upoznali sa tim šta smo mi ovde radili - zato moramo uništiti sve srpsko stanovništvo, pa i decu!". Ustaše su okupile više od 400 srpskih civila, uglavnom žena i dece i starijih. Ubrzo nakon toga, odvedeni su u obližnju šumu i ubijeni.

Luburić je u narednom periodu bio predvodnik i inicijator mnogih masakara nad Srbima. U selu Draksenić njegove jedinice pobile su više od 200 seljaka. Tokom bitke na Kozari, jedne od najkrvavijih u ratu, koja se vodila između nemačkih i hrvatskih snaga s jedne strane i srpskih partizana s druge od 10. juna do 30. jula 1942, okupatorske snage ubile su oko 20.000 meštana, a deportovano je 68.600 ljudi, među kojima je bilo 23.500 dece. Od toga je pobijeno oko 35.000 ljudi, među kojima 11.000 dece do 14 godina.

Izaslanik Vermahta u Hrvatskoj general Edmund Glez fon Horstenau o rezultatima operacije "Zapadna Bosna" je rekao: "Očistili smo Kozaru, da tako kažem, do poslednjeg čoveka, kao i do poslednje žene i deteta."

Foto: Screenshot

Oktobra 1942. Luburić je u Jasenovcu priredio svečanost i ustašama podelio zlatne i srebrne medalje koje im je Pavelić namenio kao nagradu "za zasluge". Na tom "banketu" Luburić je održao govor i, prema iskazu jednog svedoka, rekao doslovno: "I tako smo u ovoj godini u Jasenovcu poklali više ljudi nego Osmanlijsko carstvo za celo vreme boravka Turaka u Evropi".

Ustaški danak u krvi

Nakon ovoga, Luburić je osmislio stvaranje godišnjeg „poreza”, kojim bi srpski dečaci bili oduzeti porodicama, uslovljeni da se odreknu svog srpskog nacionalnog identiteta, i pretvoreni u ustaše. Krajem 1942. godine „usvojio” je 450 dečaka koji su raseljeni tokom borbi oko planine Kozara. Odevene u crne ustaške uniforme, Luburić je dečake nazivao svojim „malim janičarima”, aluzija na sistem devširme Osmanskog carstva, koji je desetine hiljada dečaka odveo iz hrišćanskih porodica širom Balkana, asimilovao i pretvorio u članove osmanlijske vojske.

Diana Budisavljević Foto: Wikipedia

Dijana Budisavljević je u svom dnevniku zapisala jednu upečatljivu epizodu. Kada je Maks Luburić došao u logor u Staroj Gradiški, bio je toliko ljut na ljude koji su deci pokušavali da ublaže patnju da im je pretio da će „nestati“. Istog dana su deca nakon višednevnog izgladnjivanja izvedena iz logora uz obećanje da će dobiti hranu, nakon čega su im obukli podrugljive ustaške uniforme, naterali ih da salutiraju fašističkim pozdravom dok su ih snimali, da bi ih na kraju opet ostavili bez hrane.

Luburić je prilikom reorganizacije takozvanih oružanih snaga NDH, koja je započela u jesen 1944. godine, dobio čin generala „Hrvatskih oružanih snaga“.

"Kuća terora"

Godine 1945, 16. marta, u Sarajevu gde je prethodnih mesec dana sprovodio pravi teror nad Sarajlijama, sazvao je sastanak preko 1.000 ustaških političkih i vojnih ličnosti i u prisustvu visokih nemačkih zvaničnika izdao je deklaraciju kojom se osuđuje boljševizam, Jaltska konferencija i nova komunistička vlada u Beogradu. Vila u centru Sarajeva koja je bila Luburićevo sedište bila je poznata kao "kuća terora".

Ustaše su 21. marta otkrile zaveru za atentat na Luburića. Njegov potencijalni atentator bio je mladi komunista po imenu Halid Nazečić, kojeg je izdao jedan od njegovih saučesnika. Četiri ustaše su potom ubijene u napadima partizana u Sarajevu. U noći između 27. i 28. marta ustaše su obesile 55 Sarajlija.

Znakovi koji nose frazu: "Živeo poglavnik!" bili su im postavljeni oko vrata, a njihova tela su ostavljena da budu primer drugima. Luburićeva teroristička vladavina u Sarajevu odnela je 323 života, prema podacima posleratne komisije za ratne zločine. Nekoliko stotina drugih je deportovano u koncentracione logore.

Beg iz Jugoslavije "pacovskim kanalima"

Kako su Nemci gubili na svim poljima, a kraj rata se video, tako je Luburić uništavao dokaze svojih zlodela. Naredio je da se masovne grobnice ekshumiraju, a tela kremiraju, da se preostali zatvorenici u Jasenovcu pobiju, a dokumentacija uništi. Nedugo posle rata pobegao je iz Jugoslavije. Boravio je u Španiji, Nemačkoj, Austriji, i osnovao terorističku organizaciju "Hrvatski narodni otpor".

Njegova polusestra Nada je sa suprugom, ustaškim oficirom Dinkom Šakićem, pobegla u Argentinu. Maks se u Španiji krio pod imenom Visente Perez Garsija. Bio je koordinator terorističkih napada širom Evrope. Oženio se Špankinjom s kojom je dobio četvoro dece.

Odnos prema Luburiću danas

Vjekoslav Maks Luburić bio je samo jedan od mnogih koji su nad Srbima, Jevrejima i Romima pune 4 godine sprovodili teror u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. On je po završetku rata „pacovskim kanalima“ koje je organizovala rimokatolička crkva za beg nacista i ustaša pobegao i naredne 24 godine živeo slobodno. Bio je jedan od odgovornih za smrt stotine hiljada ljudi koji su ubijani na najstrašnije načine samo zato što su bili druge nacije i druge vere.

Nažalost, među šovinistima u Hrvatskoj razvijen je kult Maksa Luburića, pa u šovinističkoj pesmi "Jasenovac i Gradiška stara" početni stihovi kažu: "Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara".

Godine 2018. u Hrvatskoj je izdata nova revizionistička biografija Vjekoslava Maksa Luburića pod imenom "Život Vjekoslava Maksa Luburića - generala Drinjanina", koja je promovisana i u rimokatoličkim crkvama. Hrvatsko društvo pisaca i P.E.N. centar osudilo je promovisanje ove knjige.

"Kao pisci najoštrije osuđujemo svojevrsnu banalizaciju zločina i zatajenje etičke svesti i empatije prema Luburićevim žrtvama", stoji u njihovom saopštenju.

U filmu "Dara iz Jasenovca" iz 2021. godine Maksa Luburića glumio je Marko Janketić.

Marko Janketić kao Maks Luburić u filmu „Dara iz Jasenovca” Foto: Aleksandar Letić

Zbog Tompsonovog koncerta u centar pažnje došli i ustaše Jure i Boban, o kojima su njegovi fanovi pesme pevali

U Bogovićevoj ulici u centru Zagreba, na popularnoj zagrebačkoj špici, pre nekoliko meseci okupili su se brojni fanovi Marka Perkovića Tompsona uoči njegovog kontroverznog koncerta koji je bio održan na zagrebačkom Hipodromu.

Zagrebom su odjekivale Tompsonove pesme, ali i druge numere. Kako pokazuju snimci, Tompsonovi obožavaoci pevali su i ustašku budnicu: "Evo zore, evo dana, evo Jure i Bobana", kojom se veličaju zapovednici ustaške jedinice Crna legija.

Jure Francetić i Rafael Boban Foto: Privatna Arhiva

Jure Francetić i Rafael Boban bili su komandanti jedne od najokrutnijih ustaških formacija, odgovorne za masovne zločine nad Srbima, Jevrejima i Romima, uključujući žene i decu.

Posebno su poznati po pokoljima u bosanskim selima, poput Urija, gde su ustaše ostavljale raskomadana tela i palili čitava naselja. Francetić je predvodio zloglasne pohode u istočnoj Bosni i slao civile u logor Jasenovac.

Na platformi X pojavio se još jedan snimak na kojem se čuje pesma: "Evo zore, evo dana, evo Jure i Bobana. Jure zove, Boban viče, evo mene, Poglavniče", pri čemu se pod "Poglavnikom" misli na vođu tzv. Nezavisne Države Hrvatske, Antu Pavelića.

Ovo je tekst pesme Evo zore, evo dana (napomena: postoji nekoliko verzija, ali ova je najčešća):

Evo zore, evo dana, Evo Jure i Bobana.

Jure zove, Boban viče: "Evo mene, Poglavniče!"

Na vrh gore Trebevića, U logoru Francetića.

U logoru Jure sedi, Svojoj vojsci on besedi.

Oj Hrvati, braćo mila, Duboka je voda Drina.

Drinu treba pregaziti, A Srbiju zapaliti.

Kad je Drinu pregazio, U nogu je ranjen bio,