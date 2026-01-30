Slušaj vest

Da li životinje idu u raj pitanje je koje mnogi vernici postavljaju iz ljubavi i tuge, ali i iz vere.

Odgovor na to pitanje dao je veroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević.

- Iako nam Sveto pismo i sveti oci ne daju konačan i direktan dogmatski odgovor da li ćemo sresti naše kućne ljubimce posle smrti, ali nam daju smernice i utehu kako da ovo pitanje razumemo u svetlu pravoslavne vere. Iako ne postoji jasno učenje o individualnom spasenju životinja, postoji snažna biblijska nada u obnovi i preobražaju celokupne tvorevine - naveo je on.

Dao je savet vernicima da pročitaju žitije Svetog Serafima Sarovskog.

- Tu se ne govori direktno o zagrobnom životu životinja, ali nam pokazuje da je ljubav prema njima bogougodna. Vladika Grigorije se pozvao na ruskog filozofa Berđajeva koji je rekao: "Neću u raj ako tamo ne bude moja mačka". Ovo je snažan izraz ljubavi i nade da u carstvu Božijem ima mesta za svu lepotu koju je Bog stvorio - naveo je Đurđević i dodao:

- Sveti Justin Ćelijski je iz ljubavi prema gospodu i svim stvorenjima rekao da ne može da zamisli raj bez i najmanje bubice u njemu, naglašavajući sveobuhvatnost Božijeg plana za spasenje tvari. Radost koju nam pružaju ljubimci je dar od Boga. Ta ljubav je stvarna i ona ne može biti bezvredna u očima Božijim.

Teolog ističe da je Bog životinjama dao duh života.

- Duša je razumna i oni je nemaju u smislu u kojem je ima čovek. Beslovesni su. Ali dišu. I sve što dišem neka hvali Gospoda - naglasio je.