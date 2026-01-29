Slušaj vest

Jednog Srbina na graničnom prelazu sa Rumunijom dočekalo je pre nekoliko dana vrlo neprijatno iznenađenje kada su ga rumunski carinski službenici, nakon lupanja pečata, ipak vratili sa granice i zabranili ulazak u njihovu zemlju.

U pasošu se vidi da je ovaj Srbin uspešno prešao srpski granični prelaz "Đerdap" 24. januara, međutim preko rumunske granice nije imao šanse.

Pripadnici carine Republike Rumunije lupili su mu pečat sa vertikalnim i horizontalnim linijama, a pored datuma, u ovom slučaju, pokušaja prelaska granice, našlo se i slovo "H". Ne znajući zbog čega su ga vratili sa granice, Srbin je ostao u čudu, te zatražio objašnjenje ostalih korisnika u grupi "Stanje na graničnim prelazima".

"Odbijen ulazak"

Među prvim komentarima istaknuto je da je ovom Srbinu dobio zabranu ulaska u područje Šengen zone.

Granična policija mu upisala slovo H u pasoš Foto: Shutterstock

"Odbijen ulazak", " Zabrana ulaska na 24 sata, ništa drugo", bili su još neki od komentara.

Kako izgleda pečat na pasošu Srbina kojem je zabranjen ulazak u Rumuniju pogledajte ovde na linku

"Pored oznaka na pečatima u obliku slova iz engleske abecede, može se desiti oznaka kao sto je prikazana na sledećoj fotografiji koja predstavlja poništenje pečata u vašem pasošu", naveo je jedan korisnik, a zatim objasnio šta prema pravilima EU znače slova pored pečata.

"H" - osoba ima zabranu ulaska u područje Šengena ili nacionalno područje

Šta tačno označava slovo "H" u pasošu

Dakle, kada država članica EU zabrani ulazak i pored pečata u vašem pasošu stoji slovo "H", to obično znači "Halted" ili "Entry Halted", odnosno da je vaš ulazak privremeno ili trajno zabranjen u tu zemlju.

Ovo znači da je granična policija odlučila da ne dozvoli ulazak, čak i ako je putniku viza ili putni dokument validan.

Takođe, zabrana može biti upisana u "Schengen Information System" (SIS), što znači da bi druge šengenske zemlje mogle biti upozorene.

Šta znače ostala slova: A – ne poseduje važeći dokument

B – lice poseduje falsifikovani dokument

C – osoba nema važeću vizu ili dozvolu boravka

D – osoba poseduje falsifikovanu ili prepravljenu vizu

E – osoba ne poseduje dokumente kojima bi dokazala opravdala posetu

F – osoba je prekoračila boravak od tri meseca u periodu od šest meseci

G – osoba nema kod sebe dovoljno sredstava za izdržavanje

H – osoba ima zabranu ulaska u područje Šengena ili nacionalno područje

I – osoba predstavlja opasnost za javni poredak, zdravlje i sigurnost jedne ili više članica Evropske unije