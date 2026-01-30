Slušaj vest

U Grčki parlament početkom meseca stigao je predlog zakona kojim se formalno potvrđuje međunarodni sporazum između Grčke i Srbije o zajedničkim policijskim patrolama na određenim lokacijama.

Grčki i srpski policajci patroliraće zajedno u popularnim turističkim destinacijama u obe zemlje radi jačanja javnog reda i bezbednosti (npr. Halkidiki, Asprovalta, Tasos, Pierija, Beograd, Zlatibor, Niš i dr.), piše Grčka info.

Šta predviđa sporazum? Zajedničke patrole:

Cilj je bezbednost građana i brza pomoć u situacijama koje se tiču turista iz obe zemlje. Svaka strana može da uputi do dva policijska službenika po periodu u zemlju domaćina. Period angažovanja ne može biti duži od 30 dana.

Uniforma i naoružanje:

Policajci će nositi uniformu svoje zemlje kako bi bili lako prepoznatljivi svojim državljanima, ali im je zabranjeno nošenje ili upotreba vatrenog oružja i municije na teritoriji zemlje domaćina.

Krivična i disciplinska odgovornost:

Policajci podležu nacionalnom zakonodavstvu zemlje domaćina u slučaju krivičnih dela, dok se disciplinska odgovornost reguliše propisima njihove matične zemlje.

Pokrivanje troškova:

Zemlja koja šalje policajce snosi troškove putovanja, smeštaja, osiguranja i dnevnice. Zemlja domaćin obezbeđuje samo prevoz za potrebe patrola.

Kurir/ Grčka info