Slušaj vest

Režiser Emir Kusturica podneo je preko kancelarije Zdenka Tomanovića krivičnu prijavu za uvredu protiv glavne urednice portala "Novosti", Andrijane Nešić, u kojoj traži kaznu od 450.000 dinara i dve godine zabrane obavljanja novinarske i uredničke profesije, nakon što je objavila tekst o privremenom zatvaranju njegovog restorana na Mećavniku na Mokroj Gori.

Andrijana Nešić Foto: Kurir Televizija

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu danas je odložen početak suđenja, jer je Emir Kusturica narušenog zdravlja. Kako je naveo advokat Andrijane Nešić, branilac režisera je bez dostavljene lekarske dokumentacije, obavestio sud da se on neće pojaviti na prvom ročištu, zbog zdravstvenog stanja. Sudija je zatim naložila braniocu Emira Kusturice da u narednom periodu dostavio dokumentaciju o tome. Sledeće ročište zakazano je za april.

Napad na sve novinare

Urednica "Novosti" Andrijana Nešić obratila se medijima nakon suđenja.

- Još jedna tužba, ovo je još jedna opasna tužba, jer se ovde udara na novinarstvo kao profesiju. Kusturica u ovom procesu traži zabranu obavljanja novinarskog poziva, što je presedan. U situaciji sa Zdenkom je bilo da mi se zabrani obavljanje uredničkog posla, a ovde brani mi se da pišem uopšte. Smatram da je ovo progon slobodne reči i da svi novinari u Srbiji treba ozbiljno da pristupe ovoj temi i da ne dozvoljavaju da ljudi ostaju bez posla. Mi smo tu da služimo javnosti, a ja sam pred sudom zbog istinitih činjenica. Ja sam suvu istinu napisala - rekla je Nešić nakon odlaganja suđenja, i objasnila zbog kog teksta ju je režiser tužio.

Emir Kusturica Foto: Borislav Zdrinja/ZIPAPHOTO/ATAImages

- Tekst je bio oko privremenog zatvaranja restorana, objekta na Mećavniku, gde je poreska inspekcija utvrdila nepravilnosti. Oni su ga privremeno zatvorili, o tome su pisali i drugi mediji. Kusturica je dao izjavu i za neke medije, koje sam uredno u tekstu i prenela, kritički se osvrnula na dati situaciju i zbog toga sam se našla pred sudom - rekla je.

Navela je urednica "Novosti" da žele da joj se onemogući novinarski rad, što je apsurdno.

- Želi da mi onemogući novinarski rad. Ovde nije pitanje o meni kao pojedincu, već se radi o celoj javnosti i o svim kolegama novinarima u Srbiji, zabranjuju nam da govorimo. Tužbe se podnose i protiv drugih medija... Napadaju se novinari, ovo je samo jedan stepenik posle. Napadi im nisu uspeli, mislim pre svega na blokadere. Sada žele da se to prenese u sudnice. I da nam nakon toga zabrane da radimo - zaključila je Nešićeva.

Advokat je naveo da je sud naložio samo dostavljanje opravdanja, ukoliko to opravdaljnje izostanje sud bi trebao da okonča suđenje.