U selu Suvi Dol kod Vranja na zemlji pored puta policija je ju;e popodne pronašla veliku količinu medicinskog otpada. 

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju preciziraju da se radi od oko 300 komadarazbacanih plastičnih epruveta sa crvenim i ljubičastim poklopcem, koje su bile ispunjene crvenom tečnošću, za koju se sumnja da je krv.

- Od strane dežurnog tužioca naloženo je fotografisanje lice mesta i obezbeđenje lica mesta, izuzimanje 24 epruveta kao trag, obavešteno je Ministarstvo za zaštitu životne sredine, kao i da se nastavi dalji rad i postupanje na rasvetljenju slučaja - navode iz tužilaštva za Kurir.

Lokalni portali nezvanično navode i da su na epruvetama podaci ljudi koji su davali krv na analizu kao i drugi podaci. 

Kurir je ovim povodom kontaktirao i Zdravstveni centar Vanje, ali do trenutka objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor.

