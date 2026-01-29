Slušaj vest

U selu Suvi Dol kod Vranja na zemlji pored puta policija je ju;e popodne pronašla veliku količinu medicinskog otpada.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju preciziraju da se radi od oko 300 komadarazbacanih plastičnih epruveta sa crvenim i ljubičastim poklopcem, koje su bile ispunjene crvenom tečnošću, za koju se sumnja da je krv.

- Od strane dežurnog tužioca naloženo je fotografisanje lice mesta i obezbeđenje lica mesta, izuzimanje 24 epruveta kao trag, obavešteno je Ministarstvo za zaštitu životne sredine, kao i da se nastavi dalji rad i postupanje na rasvetljenju slučaja - navode iz tužilaštva za Kurir.

Lokalni portali nezvanično navode i da su na epruvetama podaci ljudi koji su davali krv na analizu kao i drugi podaci.