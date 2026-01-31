Slušaj vest

Patrijarh Pavle se upokojio 2009. godine ali i dalje živi u srcima Srba.

Pamtiće ga Srbi po svojoj jednostavnošću ali i ogromnoj duhovnosti koja se prožima i dan danas u sve pore srpskog društva. O veličini i ljudskosti patrijarha Pavla govori i sledeća priča. Advokat Milovan Stojanović poreklom je iz Prizrena, a za rodno Kosovo i Metohiju vezuju ga brojne uspomene i sećanja koje često prepričava.

Advokat se u gostovanju u emsiji "Biseri“ prisećao obnavljanja crkava i manastira, ali i vremena kada je patrijarh Pavle bio još uvek vladika raško-prizrenski i suočavao se sa brojnim problemima. Kako kaže, ne samo da je upoznao patrijarha Pavla, već su ga i njegovi roditelji znali iz perioda kada je bio vladika raško-prizrenski, prenosi Blic.

- U našem selu postoji crkva Sveta nedelja i on je sedamdesetih godina dolazio nekoliko puta u vreme Sabora. Moji pokojni deda i baba su čuvali crkvu četrdeset godina. I sećam se da su svi sveštenici koji su dolazili u crkvu tada da obave službu, deda ih je zvao kući na ručak. Tako je i patrijarh Pavle, a tadašnji vladika dva puta bio. Njegovu blagost ne mogu nikada zaboraviti - prisetio se Stojanović.

On ističe da je to najveća čast koja je mogla da se desi njemu i njegovoj porodici.

- Bio sam šesti ili sedmi razred sedamdesetih godina. Crkva je bila totalno u drugom planu, čak su i zabranjivali da se ide u crkvu. Sećam se kao da je juče bilo kada su vladiku dva mlada Albanca od 18 i 20 godina iz Prizrena, koja su se opkladila da jedan sme da ga uhvati i da mu opali šamar. To se desilo usred dana u centru Prizrena. Vladika je bio do pošte da završi neke poslove i kada se vraćao, mladić ga je uhvatio za bradu, dva tri puta levo-desno i opalio mu je dva šamara – priča Stojanović.

- Pavle, kakav je uvek bio, samo se povukao, pogledao ga i nije hteo da reaguje, već je otišao do Bogoslovije i nikome nije to hteo da kaže. Neko je video i odmah prijavio MUP-u, koji je prijavio Saveznom SUP-u. Savezno izvršno veće je hitno reagovalo da se pohapse svi ti mladići, jer je ipak povređen čovek koji predstavlja SPC - ispričao je Stojanović.

Foto: Privatna Arhiva

Uhapšeno je desetak mladića i pozvan je vladika Pavle da ih raspozna, a najveći šok tek je usledio, prisetio se advokat.

- Patrijarh Pavle je došao i odmah ga je prepoznao. Išao je od jednog do drugog dva, tri puta i rekao da taj mladić nije tu. On je dva, tri puta šetao pored tih mladića i samo je jednom stao pored tog koji ga je udario, pogledao ga pravo u oči i rekao: „Ne, taj koji me je tukao nije tu.“ On mu je zapravo poslao jednu duhovnu poruku - rekao je Stojanović.

On je dodao i da je dobio specijalno pismo od patrijarha Pavla na dan svog venčanja. Kako je istakao, imao je želju da se venča u Prizrenu, a Pavle, tadašnji vladika poslao je poruku svima da se ugledaju na advokata i njegovu suprugu Tanju kada se venčavaju.