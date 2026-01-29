Sutra oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 4 do 8.

Za vikend i početkom sledeće sedmice pretežno oblačno i hladnije, u subotu najviša dnevna temperatura od 4 do 9, a zatim u većini krajeva od 0 do 6, u Timočkoj Krajini hladnije oko -2, dok se očekuju slabi, lokalno i umereni jutarnji mrazevi.

U subotu ponegde sa slabim padavinama - kišom, u Vojvodini, Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije lokalno i sa susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima uz provejavanje snega.

U nedelјu sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulјe), u Timočkoj Krajini i na planinama provejavanje slabog snega. Posle podne i uveče na jugu i jugoistoku Srbije susnežica i sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

U ponedelјak pre podne uglavnom suvo, posle podne delimično razvedravanje.

Od utorka promenlјivo oblačno i u većini krajeva toplije, osim u Timočkoj Krajini gde će se zadržati hladnije vreme. Povremeno se očekuje i kratkotrajna kiša.

Jugoistočni vetar će od nedelјe biti u pojačanju pa se sredinom sledeće sedmice u košavskom području i planinskim predelima očekuju olujni udari košave. U petak slablјenje košave, najavio je RHMZ Srbije na svojoj internet stranici.