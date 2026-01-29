Slušaj vest

Tokom zimskog perioda menja se dnevni ritam, način zagrevanja prostora, kao i količina tečnosti koju unosimo. Svi ovi faktori mogu da doprinesu pojavi glavobolje, ali ona često može da se spreči jednostavnim merama.

U sezoni grejanja vazduh u stanovima postaje izrazito suv, jer se ređe provetrava, a radijatori rade punim intenzitetom. Niska vlažnost vazduha, koja često pada ispod 30 odsto, dovodi do isušivanja sluzokože nosa i sinusa, što može da izazove glavobolju i osećaj pritiska u predelu čela.

Dodatno, visoka temperatura u zatvorenom prostoru u kombinaciji sa hladnoćom napolju predstavlja dodatno opterećenje za organizam. Stručnjaci ističu da redovno provetravanje, održavanje temperature između 19 i 21 stepen Celzijusa, kao i ovlaživanje vazduha, naročito u spavaćoj sobi i prostorijama u kojima provodimo najviše vremena, može značajno da poboljša osećaj komfora i smanji rizik od glavobolje.

U hladnijim mesecima ređe osećamo žeđ, zbog čega lako zaboravimo na redovan unos tečnosti. Čak i blaga dehidratacija može da izazove ili pojača glavobolju. Preporučuje se da tokom dana češće posežemo za napicima, ne samo vodom, već i toplim čajevima ili laganim supama. Bolje je piti češće, u manjim količinama, nego odjednom uneti veliku količinu tečnosti.

Foto: Shutterstock

Glavobolja - uticaj kafe i lekova

Tokom zime češće posežemo za kafom i lekovima protiv bolova, što može da dovede do tzv. povratnih glavobolja. Prekomeran unos kofeina i zloupotreba analgetika mogu da pojačaju problem, umesto da ga reše. Stručnjaci upozoravaju da, ukoliko se glavobolje javljaju sve češće, treba razmotriti uzroke i pokušati sa jednostavnijim metodama, poput pravilne hidratacije, kratkog odmora ili opuštanja napetih mišića vrata i ramena.

Zimi san često traje duže, ali ne mora nužno da znači i bolju regeneraciju. Kraći dani i manjak prirodne svetlosti mogu da poremete biološki ritam, zbog čega su jutra teža, a nakon buđenja se javlja osećaj tromosti. Glavobolja se može pojaviti i ako spavamo u pregrejanim, suvim prostorijama ili koristimo telefon neposredno pre spavanja. U takvim situacijama važno je obezbediti odgovarajuću temperaturu u spavaćoj sobi, protok svežeg vazduha i mirno opuštanje pre sna.

Kratki dani i niske temperature utiču na to da više vremena provodimo u zatvorenom prostoru, često u sedećem položaju. Dugotrajan rad za računarom, napeta ramena i pogrbljen položaj tela pogoduju nastanku glavobolja, koje obično počinju u predelu vrata i šire se ka slepoočnicama. Kratke pauze za istezanje vrata i ramena, kao i makar kratka šetnja tokom dana, mogu biti od velike pomoći.