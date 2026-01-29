Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje, kako navodi, skandalozan zahtev režisera Emira Kusturice da se glavnoj urednici portala "Novosti" Andrijani Nešić izrekne dvogodišnja zabrana obavljanja novinarskog poziva.

- Ovakav zahtev predstavlja opasan presedan i direktan pokušaj uvođenja cenzure kroz pravosudni sistem, čime se brutalno ugrožava sloboda govora u Srbiji. Nedopustivo je da se novinari procesuiraju zbog prenošenja proverenih informacija i kritičkog osvrta na događaje od javnog značaja, poput inspekcijskog zatvaranja objekata na Mećavniku - navodi ANS u saopštenju.

Kako dalje dodaju, smatraju da je traženje zabrane rada vid otvorenog progona koji za cilj ima zastrašivanje svih medijskih radnika i njihovo uklanjanje sa javne scene.

- Pozivamo pravosudne organe da ne podležu pritiscima moćnika i da zaštite pravo novinara da profesionalno obavljaju svoj posao u službi javnosti. Solidarnost u odbrani prava na rad i slobodnu reč danas je ključna kako bi se sprečilo pretvaranje sudnica u instrumente za ućutkivanje medija - navodi ANS.

