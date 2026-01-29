"OPASAN PRESEDAN": ANS osudio skandalozan zahtev Emira Kusturice da se Andrijani Nešić zabrani da dve godine obavlja novinarski poziv
Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje, kako navodi, skandalozan zahtev režisera Emira Kusturice da se glavnoj urednici portala "Novosti" Andrijani Nešić izrekne dvogodišnja zabrana obavljanja novinarskog poziva.
- Ovakav zahtev predstavlja opasan presedan i direktan pokušaj uvođenja cenzure kroz pravosudni sistem, čime se brutalno ugrožava sloboda govora u Srbiji. Nedopustivo je da se novinari procesuiraju zbog prenošenja proverenih informacija i kritičkog osvrta na događaje od javnog značaja, poput inspekcijskog zatvaranja objekata na Mećavniku - navodi ANS u saopštenju.
Kako dalje dodaju, smatraju da je traženje zabrane rada vid otvorenog progona koji za cilj ima zastrašivanje svih medijskih radnika i njihovo uklanjanje sa javne scene.
- Pozivamo pravosudne organe da ne podležu pritiscima moćnika i da zaštite pravo novinara da profesionalno obavljaju svoj posao u službi javnosti. Solidarnost u odbrani prava na rad i slobodnu reč danas je ključna kako bi se sprečilo pretvaranje sudnica u instrumente za ućutkivanje medija - navodi ANS.