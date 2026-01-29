Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se na Instagramu naglasivši da po ko zna koji put svedočimo sramotnim prizorima iz susedstva, komentarišući proslavu rukometne reprezentacije Hrvatske uz pesmu Tompsona.

- Po ko zna koji put svedočimo sramotnim prizorima iz susedstva. Hrvatski sportisti očigledno ne mogu da proslave nijedan uspeh a da se njime ne veličaju zločini i stradanje srpskog naroda po stihovima i notama osvedočenog ustaše Tompsona.

I to nas više ne može iznenaditi. Iznenađuju nas oni kojima je ovde ta ideologija nešto što je sasvim normalno. Nećete danas čuti nijednu osudu ovog neoustaškog pira od onih koji se zaklinju u Piculu i kojima je draži on nego legitimno izabrani predstavnici sopstvenog naroda.