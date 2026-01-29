Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se na Instagramu naglasivši da po ko zna koji put svedočimo sramotnim prizorima iz susedstva, komentarišući proslavu rukometne reprezentacije Hrvatske uz pesmu Tompsona.

- Po ko zna koji put svedočimo sramotnim prizorima iz susedstva. Hrvatski sportisti očigledno ne mogu da proslave nijedan uspeh a da se njime ne veličaju zločini i stradanje srpskog naroda po stihovima i notama osvedočenog ustaše Tompsona.

I to nas više ne može iznenaditi. Iznenađuju nas oni kojima je ovde ta ideologija nešto što je sasvim normalno. Nećete danas čuti nijednu osudu ovog neoustaškog pira od onih koji se zaklinju u Piculu i kojima je draži on nego legitimno izabrani predstavnici sopstvenog naroda. 

 Hrvatska je danas sigurna kuća onima koji su u prethodnoj godini hteli da nam sruše državu, a danas se baškare po Dubrovniku i hrvatskom primorju. Nikada mržnja nije pobedila dobro!

Ne propustitePolitika"DA IMA IMALO STIDA, REKTOR ĐOKIĆ ODAVNO BI PODNEO OSTAVKU" Ministarka Mesarović žestoko kritikovala prvog čoveka Univerziteta u Beogradu
img-3174.jpg
InfoBizMinistarka Mesarović u poseti Lučanima, Sevojnu i Bajinoj bašti: Obišla privrednike, porodične firme i višečlane porodice
Adrijana Mesarović
InfoBizMinistarka Mesarović uručila 35 rešenja: Do milijardu dinara pojedinačno mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima
Adrijana Mesarović
PolitikaMINISTARKA MESAROVIĆ O GNUSNOM GOVORU LJILJANE BRALOVIĆ U ČAČKU: Ovo je otvoreni poziv na linč, predsednik je mesecima govorio da im je to jedini program!
img-3174.jpg