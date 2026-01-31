Slušaj vest

Patrijarh Pavle, poznat po svojoj blagoći, skromnosti i dubokoj duhovnosti, i decenijama nakon smrti ostaje jedan od najvoljenijih i najcenjenijih duhovnih vođa u Srbiji.

Njegovo ime vezuje se za brojne anegdote i sećanja koja se prenose s kolena na koleno - priče o njegovoj jednostavnosti, mudrosti i ljudskoj toplini.

Nedavna priča koja je osvanula na TikToku samo je još jedan primer kako se sećanja na njega nastavljaju širiti, evocirajući poštovanje i divljenje prema njegovom životu i delu.

Patrijarh Pavle poznat je po svojoj blagoći, skromnosti i dubokoj duhovnosti. Foto: Wikipedia / Stevan Kragujević / Tanja Kragujević

"Kada se, u 46. godini života Snežana Milković, unuka omiljene sestre patrijarha Pavla, Agice, razbolela, i bila tridesetdeveta na listi čekanja za operaciju, zamolila ga je da joj pomogne oko ubrzavanja poziva u bolnicu gde je trebalo da bude operisana. On to nije učinio: "Bila sam očajna. Sad, kad o tome razmišljam, shvatam da je to značilo - Pavle ne može da ti pomogne, a patrijarh mora da vodi račun o svom ugledu i ne može da se bavi "vezama". Ako bi intervenisao, na rang listi iza mene ne bi ostali samo oni koji su se ugurali preko veze već i oni koji su kao ja strpljivo čekali. Zar ne bismo onda bili isti kao ovi prvi?" - navodi se na Tik Tok stranici "hristov888vojnik".



Međutim, posle njenog razgovora sa "deda Popom" lečenje i oporavak išli su lako, kao na krilima.

- Operisana je i ozdravila je. Ipak sećanje na činjenicu da joj u teškim trenucima "deda Popa" nije pomogao, mučilo ju je. Dok je patrijarh ležao u bolnici, gospođa Milosava, koja je kod njega redovno išla na Liturgije, rekla joj je: "Svjatješi te je često pominjao. Kada si se razbolela, posle liturgije, kada bi svi otišli, rekao bi mi: "Ostani da se pomolimo za Snežanu".

Objava na Tik Toku ganula je mnoge. Foto: Tik Tok Printscreen/hristov888vojnik

- Unuka je, posle ovih reči, kojima joj je Gospod otkrio punu istinu, na putu do kuće plakala. U prvi mah, izgledalo je da neće da joj pomogne, intervenišući kod ljudi za bržu operaciju. On je "intervenisao " kod boga. Nije ga brinulo što Snežana to ne zna - Gospod je znao - navodi se na ovaj stranici.

Video je u kratkom roku prikupio brojne pregleda, komentara i deljenja, a korisnici TikToka su u komentarima uglavnom izražavali poštovanje prema liku i delu patrijarha Pavla. Mnogi su isticali da ih je priča podsetila na vrednosti koje se danas retko ističu u javnom prostoru - strpljenje, pravdu i veru.