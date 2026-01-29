Slušaj vest

Nakon tri meseca neizvesnosti konačno sam dobila obdukcioni nalaz koji pokazuje da je moja beba umrla jer je udahnula plodovu vodu. To je samo potvrdilo ono što sam od početka znala: da mi doktorka iz DZ Vršac tog dana nije rekla da mi nije ništa i poslala me kući, već da mi je dala uput za bolnicu - moj sin Petar bi danas verovatno bio živ, kaže s dubokim uzdahom Kristina Veljković Šajn iz Vračevog Gaja, kod Bele Crkve, koja je 22. oktobra 2025. izgubila bebu u sedmom mesecu trudnoće.

Opšta bolnica Vršac joj je u sredu elektronskom poštom dostavila obdukcioni nalaz, u koji je Kurir imao uvid, a u kojem se navodi da je beba u materici ostala bez kiseonika i udahnula plodovu vodu. Uzrok smrti je "sindrom teškog poremećaja disanja novorođenčeta".

Kristina je bila u sedmom mesecu trudnoće kada je dobila kontrakcije. Foto: Privatna arhiva

- Nalaz obdukcije bio je završen još 31. oktobra, ali sam ga dobila tek nakon mog insistiranja. Tri meseca su ćutali, dok sam ja svakodnevno lomila srce od bola, ne znajući istinu. Sada je istina tu, u mojim rukama - i boli više od svega. Svi organi mog sina bili su zdravi. Srce, bubrezi, jetra - sve uredne građe. Pluća potpuno razvijena za njegovu nedelju trudnoće. Petar nije imao nijednu manu zbog koje je morao da umre! - govori potreseno Kristina:

- Moj sin se rađao u kolima, na hladnoći. Da je rođen u bolničkoj sali, uz pomoć lekara, imao bi šansu. Ali nije imao ko da ga spase, jer je njegova majka bila primorana da se porodi na sedištu automobila!

Kristina je tri meseca čekala obdukcioni nalaz. Foto: Privatna arhiva, Printscreen TV Banat

Podsetimo, 22. oktobra prošle godine Kristina je u sedmom mesecu trudnoće osetila kontrakcije. Sa suprugom je krenula u DZ u Beloj Crkvi kako bi dobila uput od lekara opšte prakse za bolnicu u Vršcu. U bolnici im je, međutim, rečeno da s tim uputom ne mogu kod ginekologa, već da moraju da se jave u DZ Vršac, gde je vođena trudnoća.

U vršačkom domu zdravlja Kristinu je pregledala doktorka (ime poznato redakciji), koja joj je, kaže, rekla da joj nije ništa i poslala je kući.

- Pregledala me je i rekla da mi je grlić zatvoren, stomak tvrd i da nema razloga za brigu. Iako sam pomenula da tog jutra ne osećam bebu, poslala me je kući uz terapiju i savet da se sutradan javim izabranoj doktorki - navodi Kristina.

Dodaje da je drugi lekar predložio CTG pregled, ali da je taj predlog doktorka odbila. Nedugo po izlasku iz Doma zdravlja, bolovi su se naglo pojačali. Porođaj je započeo ispred porodične kuće, a nastavljen u automobilu na putu ka DZ u Beloj Crkvi.

Kristina je protiv doktorke iz DZ Vršac podnela krivičnu prijavu. Foto: Printscreen TV Banat

- Na samom ulazu u Dom zdravlja porodila sam se u kolima. Beba je bila živa, disala je, ali je bila modra - svedoči Kristina.

Majka i beba potom su sanitetom prebačene u Opštu bolnicu Vršac, gde je dete preminulo.

Kristina Veljković Sajn je majka četvoro dece Foto: Privatna arhiva

Beba trebalo da se rodi na Božić Kristini, njenom mužu i četvorici sinova posebno težak bio je ovogodišnji Božić, jer je upravo tada trebalo da se rodi mali Petar. - Svi smo slomljeni. Porodica se još ne oporavlja. Najteže je sve podneo naš sin Sava (7), veliki emotivac. Pre tri dana mu je bio imendan, a bio je tužan i samo je želeo da ode na groblje - kaže Kristina.

- Beba je imala 1.400 grama, ali i manje bebe prežive. Bolnica je bila odmah pored DZ Vršac, a mene je doktorka poslala kući 40 kilometara dalje. Ovo nije moralo da se desi. Neću odustati dok ne bude pravde.To je najmanje što mogu da učinim za svoje dete, koje nije dobilo šansu da živi - poručuje kroz suze Kristina.

U Ministarstvu zdravlja kažu za Kurir da je zdravstvena inspekcija izvršila vanredni inspekcijski nadzor u OB Vršac i DZ Vršac, po službenoj dužnosti.

- Formirana je i Komisija za sprovođenje vanredne spoljne provere kvaliteta stručnog rada pomenutih zdravstvenih ustanova - poručuju u Ministarstvu.

Kurir je uputio pitanja i Domu zdravlja i Opštoj bolnici u Vršcu.