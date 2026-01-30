Slušaj vest

Iako je surogat majčinstvo u Srbiji zabranjeno, na internetu su se pojavili oglasi, sajtovi i profili koji takvu uslugu nude za papreni novac i daju "potpunu garanciju rođenja zdravog deteta", a stručnjaci upozoravaju da je verovatno reč o prevari.

Podsetimo, surogat majčinstvo je odnos u kojem jedna žena iznosi trudnoću za osobu ili par koji nakon rođenja preuzima dete. S obzirom na to da je u Srbiji ovaj postupak zakonom zabranjen i kažnjiv zatvorom od tri do deset godina, brojni parovi i pojedinci s naših prostora iz uglavnom medicinskih razloga tragaju za načinima da se ostvare kao roditelji, između ostalog, i uz pomoć surogat majke u inostranstvu. Najčešće se okreću Gruziji i Ukrajini, koje su među retkim zemljama Evrope koje ovaj postupak komercijalno dozvoljavaju.

Čudni oglasi

Iako je ilegalno, u Srbiji se u poslednje vreme pojavljuju opskurni internet sajtovi i oglasi koji nude pakete surogat majčinstva, uz bizarne i etički sporne mogućnosti. Jedna klinika, koja aktivno traži klijente u Srbiji, nudi navodno kompletan paket surogat roditeljstva u Ukrajini po ceni od 37.000 evra. U oglasima se navodi da budući roditelji mogu da biraju pol deteta, surogat majku iz "velike baze" klinike, uz, kako se tvrdi, "potpunu garanciju rođenja zdravog deteta". Roditeljima se nudi izbor paketa koji im najviše odgovara, uz jednokratno plaćanje, nakon čega sledi višemesečno čekanje na rođenje deteta.

Foto: Shutterstock

Sanja Jovanović, osnivač i vlasnica agencije "Link4MED", koja se bavi koordinacijom surogat programa, sumnja da se iza nekih oglasa i profila krije prevara zbog navedenog iznosa jer, kako objašnjava, po toj ceni nije moguće realizovati surogat programe, a posebno ne sa "potpunom garancijom".

- Medicina može da ponudi garanciju procesa (na primer, više pokušaja, ponovni transfer), ali ne može pošteno da garantuje "zdravo dete" bez uslova i ograničenja. Čak i uz najbolju genetiku i praćenje, postoje rizici trudnoće i neonatalnog perioda. Zbog toga ozbiljni ugovori obično imaju vrlo precizno definisane uslove i izuzetke, recimo, šta se smatra "uspehom", koliko pokušaja, šta ako dođe do komplikacija, ko snosi koje troškove - objašnjava Jovanovićeva.

Cena dosta viša

Dodaje i da cene variraju u zavisnosti od zemlje i da li su uključeni donor jajnih ćelija, PGT testiranja, više pokušaja, osiguranje...

- Za Ukrajinu se često navodi okvirno od 55.000 do 70.000 evra za ceo program, s tim da garantovani prošireni paketi mogu ići više. Takođe, postoje izvori koji pominju i šire raspone u zavisnosti od paketa i pokušaja. Dakle, 37.500 može da se pojavi kao marketinški početna cena, ali je ključno šta tačno ulazi u tu cenu i da li se kasnije dodaju veliki nepredviđeni troškovi.

Jovanović ističe da su najpopularnije destinacije za realizaciju surogat majčinstva za parove sa naših prostora Ukrajina i Gruzija.

Sanja Jovanović Foto: RTS Printscreen

- Za Gruziju je cena od 45.000 do 70.000 dolara za ol-inkuziv programe, ali i to zavisi od paketa. Nažalost, 95 odsto ljudi koji nam se obraćaju za pomoć ima potrebu za surogat programom jer imaju zdravstvenih problema i ne mogu na drugačiji način da se ostvare kao roditelji. U našoj arhivi imamo preko 600 ljudi iz celog regiona Zapadnog Balkana koji su na neki način izrazili potrebu i interesovanje za surogat programima, a trenutno u nekoj od faza realizacije programa nalazi se oko 50 parova.

Procenjuje se da se u svetu bez materice rađa jedna od 5.000 žena, zbog čega surogat majčinstvo za mnoge parove predstavlja jedinu mogućnost da dobiju biološko dete. Ipak, Evropski parlament je u novembru 2025. usvojio rezoluciju kojom se osuđuje praksa surogat majčinstva kao oblik eksploatacije žena, što može uticati na buduće pooštravanje zakona u državama članicama EU.

Šta sadrži surogat program Tipični gestacioni surogat program (surogat nosi trudnoću, ali nije genetska majka) uključuje:

medicinski deo: IVF/ICSI, stvaranje i testiranje embriona, transfer embriona, praćenje trudnoće, porođaj

surogat kompenzaciju i troškove: naknada/izgubljena zarada, putni troškovi, odeća, čuvanje dece, bolovanja itd. (zavisi od zemlje i modela)

donorske opcije: donacija jajnih ćelija i/ili sperme, banke donora

Pravni deo: ugovori, sudska odobrenja (u nekim zemljama obavezno), upis roditeljstva, prevodi, overa

Administracija/agentura: matching (par-surogat), koordinacija, escrow/računi, logistika

Putovanja i boravak: u zavisnosti od programa, više odlazaka, duži boravak pred rođenje i posle njega

Posle rođenja: dokumenta za dete, državljanstvo/pasoš

Foto: Shutterstock

Zemlje Evrope u kojima je surogat majčinstvo dozvoljeno

Komercijalno (dozvoljeno plaćanje surogat majci):

Ukrajina

Gruzija

Belorusija

Rusija

Altruističko (dozvoljena samo nadoknada troškova):

Grčka

Ujedinjeno Kraljevstvo

Severna Makedonija

Kipar

Portugal

Irska

Danska

Siva zona (nije izričito regulisano):

Češka, Belgija i Holandija: zakon ne zabranjuje direktno, ali i ne reguliše proces detaljno, što može dovesti do pravnih komplikacija Zemlje Evrope u kojima je surogat majčinstvo zabranjeno Srbija

Italija

Francuska

Nemačka

Austrija

Španija

Švajcarska

Norveška

Švedska To je eksploatacija siromašnih žena i trgovina bebama

U Srbiji je bilo naznaka da bi Građanski zakonik trebalo da reguliše oblast surogat majčinstva, ali se se od toga odustalo 2019. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže za Kurir da se ona ozbiljno protivi surogat materinstvu.

Vanja Macanović se protivi surogat materinstvu Foto: Kurir TV

- Cena jeste bila najniža u Ukrajini, ali sada očigledno ima i jeftinijih, u Latinskoj Americi. U većini siromašnih država u kojima surogat majčinstvo cveta eksploatišu se siromašne žene da budu surogat majke, koje se drže zatvorene u nehumanim uslovima. Za većinu ženskih organizacija u svetu u pitanju je trgovina bebama putem iskorišćavanja i eksploatacije siromašnih žena, i zbog toga, po nama, ne treba da bude dozvoljena. Činjenica da se surogat i dalje dešava u Ukrajini, i pored rata, govori o tome koliko je to profitabilna industrija za sve u lancu osim za siromašne žene koje rizikuju svoje zdravlje i život, a dobiju maksimalno 10 odsto iznosa, ako i toliko.