Karavan zdravlja održan je danas u Kuli, nacionalna akcija Ministarstva zdravlja, usmerena na promociju prevencije i očuvanja kardiovaskularnog zdravlja građana.

Program je započet stručnom edukativnom tribinom, na kojoj su govorili prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, dr Snežana Plavšić iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, kao i predstavnici Dom zdravlja Kula. Na tribini je ukazano na značaj ranog otkrivanja faktora rizika i važnost redovnih preventivnih pregleda u borbi protiv kardiovaskularnih bolesti.

U Domu zdravlja Kula organizovani su besplatni preventivni kardiološki pregledi, tokom kojih je građanima omogućena procena kardiovaskularnog rizika i stručni saveti lekara. I u Kuli je odziv građana bio izuzetno veliki, što predstavlja najbolju potvrdu značaja ove akcije Ministarstva zdravlja.

- Cilj Karavana zdravlja je da kroz preventivne preglede uradimo procenu kardiovaskularnog rizika svakog stanovnika Srbije. Na ovaj način želimo da bolesti srca i krvnih sudova otkrijemo na vreme i sprečimo najteže posledice. Zato će Karavan zdravlja obići sve opštine i gradove u Srbiji - izjavio je prof. dr Nebojša Tasić.

Preventivni pregledi u Kuli Foto: Ministarstvo zdravlja

Direktorka Doma zdravlja Kula dr Vesna Tomić istakla je da ovakve akcije imaju izuzetan značaj za lokalnu zajednicu.

- Veliki odziv građana na preventivne preglede pokazuje da postoji visoka svest o značaju prevencije i društvu. Dom zdravlja Kula nastaviće da aktivno učestvuju u svim aktivnostima Ministarstva zdravlja koje doprinose ranom otkrivanju bolesti i unapređenju zdravlja stanovništva.

Preventivni pregledi u Kuli Foto: Ministarstvo zdravlja