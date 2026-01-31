Skandal na svadbi u Beogradu! Leskovčani došli na veselje pa odmah našli zamerku, a onda je stric hteo da poruči pesmu i nastao je haos - komšiluk bruji
Svadba jednog mladog para iz okoline Leskovca, koja je trebalo da bude događaj za pamćenje, ovih dana postala je glavna tema u rodnom kraju mladenaca, ali ne iz razloga kojima su se nadali. Umesto glamura i luksuza kakav su najavljivali, gosti su iz prestonice poneli gorak ukus razočaranja.
Novopečeni bračni par koji duže vreme živi u Beogradu zbog prijatelja i kolega je odlučio da svoj najvažniji dan proslavi u luksuznom restoranu u Beogradu, uz priču o ekskluzivnoj usluzi, vrhunskoj atmosferi i svemu onome što prati “svadbu iz snova”. Familija i prijatelji iz rodnog kraja organizovali su se danima unapred, mnogi su putovali satima, puni očekivanja da prisustvuju pravom prestoničkom spektaklu.
Međutim, već na samom veselju usledio je hladan tuš.
Umesto bogate posluge i konobara koji služe goste, zvanice je dočekao švedski sto, koji pak na svadbama na jugu nije tako uobičajen jer se dole zna kakva je hrana - od roštilja i bar dve vrste pečenja do bogate ponude jela i pića i usluge konobara. Dodatni šok usledio je kada je muzika počela. Umesto narodne muzike i pesama po želji, svadbom su odzvanjali tonovi zabavne i strane muzike, uz DJ, bez mogućnosti da gosti poruče pesmu ili utiču na repertoar. Mladenci su se odlučili za moderniju programsku varijantu koja je smetala najstarijim zvanicama.
Bilo je lepo, ali...
- Putovali smo tri sata kolima da bismo ih ispoštovali. Došli u luksuznu salu i ostali bez teksta. Sve je bilo skupo i moderno počev od mladine venčanice do najsitnijih detalja dekoracije, ali mnogi naši su zamerili švedski sto. Da se razumemo tamo je bilo svega i svačega, ali ljudi su bili umorni, jedva čekali da sednu i jednu, a ne da ustaju i idu par puta po hranu, Bilo ih je sramota... Druga stvar koju su neki zamerili je programska muzika.
- Kod nas se to zna kako biva, a ovde toga nije bilo... Stric je hteo da poruči pesmu, a onda su mladini roditelji rekli da nije dozvoljeno poručivanje. Tu kao da je energija pala kod naših ljudi. Bilo je lepo, ali nismo se najbolje proveli - ispričala je jedna rođaka koja je želala da ostane anonimna, ali joj je poznato da se priča proširila posle svadbe u komšiluku gde se prepričavaju detalji, ali i razočarenje nekih gostiju.