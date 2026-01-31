Slušaj vest

Novopečeni bračni par koji duže vreme živi u Beogradu zbog prijatelja i kolega je odlučio da svoj najvažniji dan proslavi u luksuznom restoranu u Beogradu, uz priču o ekskluzivnoj usluzi, vrhunskoj atmosferi i svemu onome što prati “svadbu iz snova”. Familija i prijatelji iz rodnog kraja organizovali su se danima unapred, mnogi su putovali satima, puni očekivanja da prisustvuju pravom prestoničkom spektaklu.

Međutim, već na samom veselju usledio je hladan tuš.

Umesto bogate posluge i konobara koji služe goste, zvanice je dočekao švedski sto, koji pak na svadbama na jugu nije tako uobičajen jer se dole zna kakva je hrana - od roštilja i bar dve vrste pečenja do bogate ponude jela i pića i usluge konobara. Dodatni šok usledio je kada je muzika počela. Umesto narodne muzike i pesama po želji, svadbom su odzvanjali tonovi zabavne i strane muzike, uz DJ, bez mogućnosti da gosti poruče pesmu ili utiču na repertoar. Mladenci su se odlučili za moderniju programsku varijantu koja je smetala najstarijim zvanicama.

Luksuzna sala oduševila zvanice Foto: Shutterstock

Bilo je lepo, ali...

- Putovali smo tri sata kolima da bismo ih ispoštovali. Došli u luksuznu salu i ostali bez teksta. Sve je bilo skupo i moderno počev od mladine venčanice do najsitnijih detalja dekoracije, ali mnogi naši su zamerili švedski sto. Da se razumemo tamo je bilo svega i svačega, ali ljudi su bili umorni, jedva čekali da sednu i jednu, a ne da ustaju i idu par puta po hranu, Bilo ih je sramota... Druga stvar koju su neki zamerili je programska muzika.