Petočlana porodica Babić najzad će imati krov nad glavom, nakon što je Fondacija Humana srcapokrenula akciju izgradnje porodične kuće u selu Bačina kod Varvarina.

Akciju je pomogla kompanija Maison Royale čiji su vlasnici ove Dejan Stanković, naš istaknuti fudbalski as, a sada trener Crvene zvezde i Dragan Ruvarac poznati su po svom humanitarnom radu.

Svojevremeno su sagradili i poklonili celu zgradu sa 30 stanova porodicama koje su izgubile svoje domove u poplavama u Obrenovcu, zatim su donirali i pomagali srpskim porodicama na Kosovu. Za vreme kovida su među prvima priskočili za kupovinu respiratora, a donirali su i mnogobrojnu medicinsku opremu, pa pomagali raznim ugrožnim porodicama...

Petočlana porodica, kuća od blata

Kako je Kurir pisao, petočlanu porodicu čine majka Anšela, otac Marko i njihove tri ćerke: Helena (11), Lena (4) i Tara (2).

- Akcija je pokrenuta oko novogodišnjih praznika, sa namerom da ove godine porodica Babić dočeka Novu godinu u jednoj novoj kući. Kuća je iz 1930. godine. Ima samo dve i po prostorije, krov koji preti svakog momenta da se sruši. Kuća sada nema kupatilo i toplu vodu - rekla je tada Nikolina Đujić, ispred Fondacije Humana srca.

Nikolina Đujić, porodica Babić Foto: Kurir Televizija

Bez kupatila, kuća od blata

Anđela kaže da joj najveći problem predstavlja što nemaju kupatilo i mogućnost da okupaju decu.

- Kupamo se tako što grejemo vodu, teško je. Kuća je mnogo stara. Strah me je za decu. Kad je suprug na poslu, najstarija ćerka mi pomaže, čuva devojčice. Sanjam da imam kuću, kupatilo i sredstava za decu.

Suprug Marko radi dva posla: u fabrici i moleraj. Tvrdi da mu je teško jer sa jednog posla trči na drugi, kasno dolazi kući, a decu slabu viđa:

- Kuća je stara, moji preci nisu uspeli da uvedu vodu. Teško nam je da zagrejemo kuću. Imamo drva ali treba mnogo drva da obezbedimo kako bi se zagrejali - rekao je tada Marko.

Ćerka Helena je peti razred osnovne škole Sverti Sava, a ono o čemu mašta je svakako nova kuća.

- Zamišljam novu sobu koja ima krevet, orman, sto za učenje - rekla je Helena dodajući da joj je omiljeni predmet muzičko.

Kompanija Maison Royal se bavi investiranjem i izgradnjom luksuznih stambeno poslovnih objekata u centru Beograda. Trenutno grade jedan od najpopularnijih projekata King's Circle Residence na Slaviji.

- Puno nam je srce kada možemo da pomognemo nekom od naših ljudi, porodicama… Kada smo saznali za problem koji ima porodica Babić odmah smo reagovali. Nadamo se da ce im život od sada biti mnogo ugodniji i lepši - istakao je Dragan Ruvarac.