Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspisalo je veliki konkurs za prijem 300 novih pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, a deo radnih mesta biće otvoren i u Sremu – u Sremskoj Mitrovici, Rumi, Šidu i Inđiji.

Zainteresovani građani imaju priliku ne samo da se prijave, već i da lično obiđu vatrogasne jedinice, upoznaju se sa radom službe i dobiju sve informacije pre nego što donesu odluku o prijavi.

Foto: Kurir /D. Š.

„Dođite kod nas da vidite kako izgleda posao“

Komandir vatrogasne čete Odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici Vladimir Drmanović potvrdio je da je konkurs raspisan 26. januara, a da se prijave primaju zaključno sa 25. februarom.

– Pozivam sve koji razmišljaju o ovom pozivu da dođu kod nas u vatrogasnu jedinicu, da vide kako izgleda naš rad, na koje intervencije izlazimo i kakve obaveze ih očekuju. Važno je da ljudi unapred znaju šta ovaj posao podrazumeva – rekao je Drmanović.

Foto: Kurir /D. Š.

Siguran posao posle obuke

Konkurs se odnosi na prijem kandidata za radna mesta vatrogasca-spasioca i vatrogasca-spasioca vozača, a svi koji uspešno završe osnovnu obuku dobijaju posao u okviru MUP-a Srbije.

Rad u vatrogasno-spasilačkim jedinicama podrazumeva reagovanje u požarima, saobraćajnim nesrećama, poplavama, tehničkim intervencijama i drugim vanrednim situacijama, ali donosi i stabilno zaposlenje i jasnu karijernu putanju.

Ko može da konkuriše

Na konkurs mogu da se prijave državljani Srbije starosti od 19 do 30 godina, sa najmanje završenom srednjom školom, bez bezbednosnih smetnji za rad u MUP-u i sa odgovarajućom zdravstvenom i psihofizičkom sposobnošću.

Za određena radna mesta potrebna je vozačka dozvola C kategorije, dok se za posao vatrogasca-spasioca vozača mogu prijaviti i kandidati koji imaju B kategoriju, uz obavezu da C kategoriju polože u roku od 18 meseci po završetku obuke.

Foto: Kurir /D. Š.

Kako izgleda selekcija

Nakon podnošenja prijava, kandidati prolaze psihofizička testiranja, a konačan izbor vrši se na osnovu ostvarenih bodova. Oni koji ispune sve uslove i uspešno prođu selekciju upućuju se na osnovnu obuku, nakon koje zasnivaju radni odnos.

Iz MUP-a poručuju da je reč o odgovornom i zahtevnom poslu, ali i o zanimanju koje nosi veliki društveni značaj, stabilnost i mogućnost profesionalnog napredovanja.