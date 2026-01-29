Slušaj vest

U naredna dva meseca biće doneta odluka da li će se od decembra ove godine ili od marta sledeće godine krenuti sa služenjem obaveznog vojnog roka. Od septembra će se početi sa evidentiranjem vojnih obveznika, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Rekao je da je Srbija dramatično i drastično uvećala svoje vojne kapacitete, ali da smo zabrinuti zbog formiranja vojnih saveza usmerenih protiv naše zemlje.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Veroljub Arsić, ekonomista i narodni poslanik SNS, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke, Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacije, kao i Luka Kastratović, general Vojske Srbije u penziji.

Foto: Kurir Televizija

"U moje vreme su u vojsku odlazili dečaci, vraćali se muškarci"

Arsić ističe značaj vojnog roka u razvijanju mladih ljudi.

- Sa tačke bezbednosti zbog svih ulaganja koje imamo u vojsku proteklih godina svakako ne kasnimo, i u ovom trenutku je naša vojska spremna da odoli svim izazovima. Iskustvo koje bi stekli na služenju vojnog roka osiguralo bi borbenost čitave države. Propust je to što je ukinut obavezan vojni rok u smislu socijalizacije muškaraca. U moje vreme su u vojsku odlazili dečaci, izlazili muškarci - kaže Arsić.

Arsić kaže da je veliki problem u snalaženju generacija koje su propustile obavezan vojni rok. Dodaje da vojska prvi put traži od mlade osobe da se brine sama za sebe i brže sazrevaju.

Foto: Kurir Televizija

Šešelj: Stanje vojske mnogo bolje nego ranije

Šešelj kaže da je važno posmatrati i okolnosti i okruženje kada su u pitanju odluke poput uvođenja obaveznog vojnog roka:

- Ako se u zemljama Evropske unije i nama nenaklonjenim zemljama iz regiona vraća obavezni vojni rok to ne može da bude nešto benigno i mi ne možemo da ostanemo nemi na to - kaže Šešelj.

On dodaje da je u medijima bila prisutna i kampanja protiv vojske.

- Ono što smo mi videli na vojnoj paradi je zaista promenjeno stanje u poređenju sa onim kakvo je bilo. To je novo i moderno naoružanje. O tome se ne priča puno, ne pratimo napredak naše vojske, dok Rusija na primer ima segment u novinama koji se time bavi - kaže Šešelj.

Šešelj kaže da i formiranje vojnih saveza u našoj okolini nalaže da je pameetno ulaganje Srbije u vojnu moć.

Foto: Kurir Televizija

Pavlović: Vojska u top tri institucije sa najviše poverenja građana

Pavlović ističe popularnost vojske među građanima:

- Vojska Srbije je među top tri institucije kojima građani pokazuju najviše poverenja. Ostale dve su crkva i predsednik. Ako pogledate sistemski napad na sve tri institucije, to nije slučajno - kaže Pavlović.

On dodaje da svi priznaju srpsku vojsku kao ojačanu i tehnički unapređenu.

- Postoje ozbiljni ljudi koji razmišljaju o tome šta je potrebno za odbranu naše zemlje. Budžet vojske nikada nije bio veći i raste svake godine. Sada su se stekli uslovi da država ovo isprati - kaže Pavlović.

