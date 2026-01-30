Slušaj vest

Gošća emisije „Puls Srbije vikend“ i voditeljke Krune Une Mitrović u subotu, 31. januara u 12.10 biće Mirjana Pajković, bivša državna sekretarka, koja je poslednjih nedelja u žiži javnosti usled afere „eksplicitni snimci“ koja potresa Crnu Goru, a na kojima su sada već bivši državni službenik Dejan Vukšić i ona.

Oboje su podneli ostavke nakon što je intiman sadržaj postao viralan uz brojne međusobne optužbe, krivične prijave pa čak i pretnje s fiksnog telefona iz kabineta predsednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Gošća današnje emisije poslednjih nedelja je u žiži javnosti kako zbog aktuelnih političkih dešavanja u Crnoj Gori, tako i zbog svojih javnih nastupa i snažnog prisustva na društvenim mrežama.

Tokom svog mandata u ministarstvu Pajkovićeva je vodila Direktorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, a javnosti je bila poznata po svom otvorenom stavu o ulozi javnih ličnosti, posebno žena, u savremenoj politici.

Pažnju javnosti je privukla i načinom na koji se predstavljala na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, gde je redovno delila fotografije modnih kombinacija i trenutaka iz svakodnevnog života.

Ona je demantovala spekulacije da je sama objavila intimne snimke. Kako kaže, njeni snimci su se pojavili „baš u trenutku kad je počela javno da govori o nasilju moćnika nad njom“.

Ne propustite da čujete priču koja je u fokusu javnosti od same akterke – „Puls Srbije vikend“ u subotu u 12.10.

U emisiji će biti reči i o sledećim temama:

• Koje poruke nam je poslao predsednik Vučić s poslednje sednice Vlade Srbije?

• Baka Prase predstavio program kojim se kandiduje za gradonačelnika Beograda na svojim platformama; još jedna sprdnja s političkim sistemom u zemlji?