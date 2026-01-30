Slušaj vest

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok su teretni terminali u blokadi, i to većina i na ulazu i na izlazu.

Na ulazu i izlazu, u blokadi su teretni terminali na graničnim prelazima Batrovci, Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Bezdan, Ljuba, Sot, Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Ribarci, Mokranje, Srpska Crnja, Kaluđerovo, Đerdap, Preševo, Prohor Pčinjski, Gostun, Jabuka i Špiljani.

Na graničnim prelazima Neštin i Vatin teretni terminalni su u blokadi samo na izlazu, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Vozače danas u pojedinim delovima zemlje očekuju otežani uslovi u saobraćaju - biće pretežno oblačno sa kišom, dok se u planinskim krajevima prognoziraju snežne padavine, pa se vozačima savetuje oprezna vožnja, prilagođavanje brzine uslovima na putu i obavezna zimska oprema.