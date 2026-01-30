Slušaj vest

Kemer važi za jedno od najlepših letovališta na turskoj rivijeri, prepoznatljivo po kristalno čistom moru, borovim šumama i impresivnom pogledu na planine Taurus. Ova regija nudi savršen balans između opuštanja i aktivnog odmora, uz blizinu Antalije, raznovrsnu ponudu izleta i čuvenu tursku gostoljubivost.

Foto: Promo

U mirnom mestu Beldibi, smeštenom između Kemera i Antalije, nalazi se Sunland Resort Hotel 5★, koji pruža idealne uslove za kvalitetno letovanje. Hotel je otvoren 2007. godine, a poslednji put renoviran 2024. godine, kada su osvežene zajedničke prostorije, restoran i sobe. Prostire se na oko 12.000 m² i raspolaže sa 264 smeštajne jedinice, uključujući superior i porodične sobe, što ga čini pogodnim izborom kako za parove, tako i za porodice sa decom.

Foto: Promo

Sunland Resort Hotel 5★ se nalazi oko 44 km od aerodroma u Antaliji i približno 30 km od centra Antalije. Gostima je na raspolaganju privatna plaža dužine 235 metara sa dokom, do koje se dolazi podzemnim prolazom, dok su suncobrani, ležaljke i peškiri uključeni u cenu boravka.

Sobe su moderno i funkcionalno opremljene i poseduju centralnu klimatizaciju, LCD TV, mini-bar koji se puni na dan dolaska, sef, fen za kosu, Wi-Fi internet i balkon.

Foto: Promo

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive i obuhvata obroke u glavnom restoranu na bazi samoposluživanja, uključujući doručak, kasni doručak, ručak, večeru i ponoćnu užinu, kao i užine tokom dana i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Gostima su dostupna i dva à la carte restorana – turski i italijanski, četiri bara, poslastičarnica i diskoteka.

U okviru hotelskog kompleksa nalaze se otvoreni bazen, bazen sa toboganima, dnevna animacija i večernji program, dok su za opuštanje na raspolaganju tursko kupatilo, sauna i fitnes centar. Najmlađim gostima namenjen je poseban dečiji bazen.

Foto: Promo

Sunland Resort Hotel predstavlja odličan izbor za bezbrižno letovanje u Kemeru, uz renoviran ambijent, dobru uslugu i sadržaje prilagođene svim generacijama. Spoj mora, prirode i Ultra All Inclusive koncepta čini ovaj hotel idealnim mestom za letnji odmor u Turskoj.

U ponudi Turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i usluge predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od destinacije.

Foto: Promo

Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine putem redovnih i čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju i od 3. juna svake srede za Palermo. Pored čarter letova iz Beograda za Tunis, kao i za Antalijsku i Egejsku regiju u Turskoj, 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom Monastir), koji će saobraćati svake subote od 6. juna 2026. godine.

Foto: Promo

Više informacija o ponudi hotela, kao i mogućnost online rezervacije, dostupni su na zvaničnom sajtu , dok se za dodatna pitanja putnici mogu obratiti call centru na broj 011 655 78 00.