Porodični odnosi nakon razvoda često ostaju opterećeni emocijama koje godinama ne pronalaze razrešenje. Kada se u takvu priču uključi nova supruga, nerazjašnjeni konflikti lako prerastu u otvoreno neprijateljstvo.

Posebno mogu biti složeni odnosi kada supružnici imaju decu iz prvog braka. Jedna žena iz Srbije, šokirala je mnoge svojom objavom.

- Devojčica moga muža me mrzi jer se oženio sa mnom. Nisam ja bila razlog razvoda njenih roditelja. Stvari koje radi su strašne i potpuno sam razočarana na ovakav odnos koji traje. Na ivici sam da mužu pomognem u toj nameri da je otkači iz testamenta i života - napisala je ona na sajtu Ispovesti i dodala:

- Do sada sam ja bila ta koja je održavala njihov odnos kako-tako. Mislila sam da ovakve situacije ne postoje i da se to samo u filmovima dešava, a mene baš to snašlo.

Mnogi su je osudili.

- Ne mora da te voli, ne mora ni oca, ali njega verovatno voli. Tebe ne mora. I nemaš ti šta da je otkačiš iz njegovog života i testamenta, samo prestani da se mešaš i gledaj svoja posla - navodi se u jednom od komentara.

Mnogi su naveli da ni otac devojčice nije ništa bolji od maćehe.

- O kakvom crnom otkačivanju ti pričaš? Ona je njegovo dete, i to do kraja života bez obzira na to šta se trenutno dešava. Dobro, razumem tebe što si se našla u unakrsnoj vatri ali da im ti moras održavati odnos da mogu jedno s drugim kako-tako, je van svake pameti. To je sve krivica tvog muža koji ne želi da sam radi na odnosu sa vlastitim detetom i tebe gura gde ti nije mesto. Muž je ovde problem, a ne njegova ćerka koja još vuče traume od rastanka - napisala je jedna žena u komentarima.

