Postoje ljudi čiji se profesionalni i životni putevi ne mogu spakovati u formu emisije, intervjua ili televizijskog termina. Jedna od njih je gošća

emisije "Neispričano", koja će biti emitovana u subotu od 18.35 na Kurir televiziji. Ona je Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ova emisija koju ćete gledati, u trajanju od sat vremena, nije ni približno dovoljna da bude predstavljena čitava bogata biografija ove dame. Ali ono što je sigurno jeste da ćete čuti najzanimljivije, najznačajnije, a pre svega, do sada neispričane, detalje iz nje. Ako ste mislili da o njoj znate skoro sve, ova emisija će vas demantovati.

Čućete priču o ženi koja je bila svedok raspada jedne zemlje, ratova, međunarodnih intervencija i političkih preokreta. O ženi koja je radila za najuticajnije svetske medije. Njeni dokumentarni filmovi nisu bili samo televizijski sadržaj, već materijal na osnovu kojeg su strane diplomate, vojnici i međunarodne misije pokušavali da razumeju šta se ovde zaista dešava.