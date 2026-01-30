Slušaj vest

Vlada Bugarske u ostavci odobrila je Nacrt sporazuma između vlada Bugarske i Srbije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza "Kalotina 2 - Gradina 2".

Novi zajednički granični prelaz biće izgrađen u blizini postojećeg prelaza "Kalotina - Gradina" na bugarsko-srpskoj granici i namenjen je prelasku lica i putničkih vozila između dve zemlje, prenosi "BNR njuz".

Predviđeno je da prelaz bude sezonskog karaktera.

Bugarska vlada je istog dana odobrila i Nacrt sporazuma između vlada Bugarske i Turske o rešavanju pitanja u vezi sa graničnim prelazima i otvaranju novog prelaza "Kapitan Andrejevo - Kapikule - Sever".

Novi bugarsko-turski granični prelaz biće izgrađen u blizini sela Kapitan Andrejevo, u opštini Svilengrad, na teritoriji Bugarske, i sela Kapikule u provinciji Jedrene, sa turske strane, severno od postojećeg graničnog prelaza između dve zemlje, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Kurir.rs/ Blic

Ne propustiteDruštvoSrbija dobija novi granični prelaz? Zbog ogromnih gužvi pokrenuta inicijativa, da pređu 50 km ljudi čekaju i po 5 sati
Granica i pasoš
DruštvoI dalje blokirani teretni terminali: Pogledajte kompletan spisak graničnih prelaza, AMSS upozorava na maglu i poledicu
Štrajk kamiondžija Makedonija Delčevo
DruštvoETIAS i EES Ovo su ključne razlike: Mnogi greše! Reč je o dva različita sistema, jedan je besplatan, a drugi se plaća
EES granica
DruštvoBEOGRAĐANIN POŠAO U FRANCUSKU, PA 12 SATI ČAMIO NA GRANICI Krenuo popodne, prešao u zoru! Ostao "zarobljen" na prelazu s Hrvatskom jer je izabrao najgoru opciju
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju (2).jpeg

Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na vozače da poštuju propise, ali i da voze odmorni! Granični prelazi u gužvi, a putnicima se savetuje da prave pauze! Izvor: Kurir televizija