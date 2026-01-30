Hololens je nosivi uređaj za proširenu stvarnost koji kombinuje digitalne holograme sa stvarnim svetom.

Slušaj vest

Dečku iz Srbije od 19 godina transplantirano je srce u Minsku. Momak iz Srbije (19) je došao na pregled u Minsk, stavljen je na listu čekanja i odmah narednog dana dobio je srce, bez obzira na specifičnost njegovog stanja.

RFZO mu je platio operaciju u skladu sa pravilnikom i odlukom lekarske komisije o upućivanju na lečenje u inostranstvo o trošku države, objavile su Novosti.

Prema ranijim informacijama, po svemu sudeći reč je o mladom rvaču Filipu Tričkoviću (19), reprezentativcu Srbije. On je dobio novo srce u Minsku, u Klinici za transplantaciju i hematologiju, u operaciji koja je spasila njegov život i označila početak potpuno nove faze njegove sportske karijere.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Virus mu trajno oštetio srce

Filip, rođen 2006. godine, godinama je briljirao u rvačkom klubu "Radnički" iz Beograda, kao i na međunarodnim takmičenjima, postižući medalje i visoke plasmane na Balkanskim i Evropskim prvenstvima. Njegov život i karijera naglo su se promenili 2. jula 2025. godine, kada je utvrđeno trajno oštećenje srca nakon preležanog srčanog virusa, što je smanjilo rad njegovog srca na samo 10% normale.

Odluka o transplantaciji stigla je kao zračak nade u januaru 2026. godine. Nakon urgencije i brzog koordinisanja svih aktera - RFZO-a, Ministarstva zdravlja, kluba "Radnički", srpske dijaspore u Minsku i lekara iz Srbije i Belorusije - Filip je 13. januara transportovan u Minsk, gde ga je sačekalo novo, zdravo srce humanog donora iz Belorusije.

Operacija je započeta u noći između 14. i 15. januara, a vođena je pod nadzorom profesora Sergeja Spiridonova Viktoroviča, jednog od najboljih svetskih transplantologa. Nakon višečasovne i kompleksne intervencije, srce je uspešno primljeno, a Filipovo telo ga je potpuno prihvatilo.

Ambasadorka Srbije u Belorusiji, Ilina Vukajlović, objavila je fotografije iz bolnice, ističući značaj međunarodne saradnje:

- Godinu počinjemo sa velikim entuzijazmom, nastavljajući naše zajedničke projekte potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između dve elitne institucije: Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" (Beograd) i RPCZ "Кardiologija" (Minsk). Medicina ne poznaje granice. Međunarodna saradnja jača nauku, spasava živote i osnažuje izuzetne lekare Srbije i Belorusije u njihovoj humanitarnoj misiji brige o onome što je najvažnije: zdravlju naših građana - navela je ambasadorka u objavi na mreži X.

Filip se sada oporavlja, stabilan je i dobro raspoložen. Iako mu predstoji dug proces rehabilitacije, mladom rvaču ostaje želja da se vrati treninzima i takmičenjima, posvećujući svoje buduće medalje anonimnom donoru i svima koji su učestvovali u njegovoj životnoj borbi.

Filip je 113. pacijent iz Srbije ili Republike Srpske kome je produžen život u Minsku

Agent logistike transporta Klinike za transplantaciju u Minsku, Vojislav Voja Radenković, istakao je da je Filip 113. pacijent iz Srbije ili Republike Srpske kome je produžen život zahvaljujući ovim postupcima i apelovao da se projekat refundiranja transplantacija srca i jetre proširi i na druge vitalne organe.

Ovaj uspeh, osim što je spasio život mladom sportisti, ističe i humanost i koordinaciju međunarodne medicine, donatora i njihovih porodica, pokazavši da čak i u najtežim trenucima postoji nada i šansa za novi život.

Kurir.rs/ Novosti/ Hellomagazin