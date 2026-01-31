Slušaj vest

Nakon nekoliko neuobičajeno toplih januarskih dana, kada je temperatura dostizala i do 13 stepeni, u javnosti su se pojavile najave o povratku jake zime, mrazeva i obilnog snega.

Međutim, meteorolog Nedeljko Todorović kaže da, prema trenutnim prognozama, za takve najave nema osnova.

Meteorolog Nedeljko Todorović navodi da Srbiju u narednom periodu ne očekuju ledeni dani, jaki mrazevi ni obilne snežne padavine, uprkos najavama koje se pojavljuju u pojedinim medijima.

Prema njegovim rečima, sledi kratkotrajno zahlađenje, a već od početka februara ponovo porast temperatura.

nedeljko-todorovic-2.jpg
Sledi kratkotrajno zahlađenje, a od početka februara ponovo porast temperatura, kaže Todorović Foto: Kurir TV

"U četvrtak je bio najtopliji dan u januaru ove godine, od juče je nešto hladnije, ali nema ozbiljne zime. To znači da neće biti ledenih dana niti većih snežnih padavina", objasnio je Todorović.

On navodi da će doći do kratkog zahlađenja koje će trajati nekoliko dana, najverovatnije do 2. februara, uz malu količinu padavina.

"Biće malo kiše i nešto snega u planinskim predelima, dok je u nižim krajevima moguća tek prolazna susnežica ili slab sneg koji se neće zadržavati na tlu", rekao je meteorolog Todorović.

Prema njegovim rečima, od ponedeljka je moguć jutarnji mraz, ali ne i takozvani ledeni dani, kada temperatura tokom celog dana ostaje ispod nule.

"Jutarnji mraz biće slab, lokalno umeren u brdsko-planinskim predelima. Već od 3. februara očekuje se ponovni porast temperatura, a do oko 10. i 11. februara zadržaće se toplija varijanta zimskog vremena", dodao je Todorović.

Vetar u gradu foto Jakov Milosevic 1.JPG
Košava ove godine češća nego inače Foto: Jakov Milošević

Osvrnuvši se na vetrovito vreme, Todorović je istakao da je košava ove godine češća nego inače, kao posledica specifične sinoptičke situacije.

"Košava će početi u nedelju popodne i duvaće veći deo naredne sedmice, verovatno do 6. ili 7. februara. Uz nju uglavnom nema značajnijih padavina, osim eventualno slabe kiše na jugozapadu zemlje", objasnio je on.

Kako je zaključio, u narednom periodu Srbiju očekuje stabilizacija vremena, bez ekstremnih zimskih uslova, uz više vetrovitih, ali relativno toplih dana za ovo doba godine.

Ne propustitePlanetaSVE KREĆE ZA OSAM DO DESET DANA: Kolaps polarnog vrtloga donosi vremenske poremećaje, stiže novi HLADNI TALAS?! Evo šta čeka Evropu
polarni vrtlog
DruštvoStižu sneg i košava! Meteorolog Sovilj otkrio do kog datuma će trajati ledeni dani: Ovo nismo očekivali! Evo šta nam se sprema za mart i april
Žena čisti sneg lopatom
DruštvoU NEDELJU UVEČE U OVE DELOVE SRBIJE STIŽE SNEG! Najavio RHMZ, a meteorolog Nedeljko Todorović iznenadio prognozom za februar! Šta nas čeka sutra i za vikend
Beograd sneg Nedeljko Todorović
DruštvoU nedelju nam stiže opasna pojava! Ristić najavljuje sneg i ledeni talas: Biće duži od prethodnog, a počinje ovog datuma - detaljna prognoza
Ivan Ristić sneg