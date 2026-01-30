Slušaj vest

„Obnovljeni Dom kulture u selu Rvati samo je potvrda vitalnosti ovog sela i čitave Raške oblasti i rešenosti ovih ljudi da ostanu i svoju budućnost upravo grade ovde. A poseban značaj imaju doskora napuštene seoske kuće, sada pretvorene u domove. Jedan od njih je i dom četvoročlane porodice Simonović“, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić tokom današnje radne posete Opštini Raška i njenim selima i dodao „Raška je mesto od posebnog, strateškog značaja i važno nam je da rubna i brdsko-planinska područja ne budu napuštena, hoćemo da svaki deo Srbije bude živ i živahan“.

Ministar je danas zvanično otvorio renovirani Seoski dom kulture u selu Rvati čemu su prisustvovali meštani svih generacija, od najmlađih do penzionera. Krkobabić je u neposrednom razgovoru sa njima čuo iz prve ruke čime su zadovoljni i šta smatraju da bi trebalo popraviti. U razgovoru je istaknuto da je u prethodnom periodu urađeno mnogo na poboljšanju uslova života u selima opštine Raška.

1/15 Vidi galeriju Ministar Krkobabić u poseti selima Opštine Raška Foto: Miloš MIškov

„Uz pomoć tih sredstava, ovaj Dom je potpuno promenio izgled. Urađeni su fasada i podovi, okrečeni zidovi, promenjena stolarija, renoviran krov. Osim toga sređena je svečana sala i nabavljena neophodna oprema - projektor, platno, ozvučenje, audio i video oprema, kao i stolice i klime“ rekao je Darko Milićević, predsednik Opštine Raška i dodao da je ovaj Seoski dom ponovo mesto za okupljanje žitelja svih sela ovog kraja opštine.

Raška je jedna od 42 lokalne samouprave koje su dobile sredstva za renoviranje svojih Seoskih domova po konkursu Ministarstva za brigu o selu. Dom kulture u selu Rvati renoviran je i opremljen u rekordnom roku sa 8,2 miliona dinara.



Krkobabić je u nastavku posete obišao četvročlanu porodicu Simonović, bračni par Uroša i Andrijanu i njihovo dvoje dece, trogodišnju Anju i jednogodišnjeg Danila. Simonovići su se pre dve godine skućili u selu Pavlica, kroz program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

„Posle podstanarskog života u Raški, vratili smo se u Uroševo rodno selo i presrećni smo što napokon imamo svoj krov nad glavom, lepo dvorište i dovoljno prostora za decu.“, rekla nam je Andrijana i poručila i drugim mladim parovima ili pojedincima da nije komplikovano prijaviti se na konkurs i doći do svoje kuće.

Osim njih, još tri porodice na teritoriji Raške dobile su dom.

Poslednje dve godine, ova opšptina učesnik je još jednog programa Ministarstva za brigu o selu „Miholjski susreti sela“. Prošlog leta, manifestacija je održana u selu Brvenik, okupiviši više stotina stanovnika uz bogat sportski, gastronomski i kulturni program.

Ukupan iznos sredstava kojima je do sada pomognuta Raška je oko 14 miliona dinara.