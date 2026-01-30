Slušaj vest

Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović uručila je danas sa predsednikom vlade Đurom Macutomrešenja u okviru programa podrške ekonomskog razvoja opština sa izrazito negativnim kretanjima.

Ministarka je na početku svog obraćanja istakla da joj je zadovoljstvo biti u društvu mladih, nadahnutih i talentovanih privrednika koji predstavljaju pravu pokretačku snagu razvoja svojih lokalnih sredina.

Foto: Ministarstvo privrede

- Istovremeno, jednako je velika čast obratiti vam se danas u ime Ministarstva privrede i u svoje lično ime na današnjem događaju koji ima poseban značaj i simboliku - on je važan ne samo u kontekstu razvoja privrede, već i u sveobuhvatnijem kontekstu brige o budućnosti svih lokalnih zajednica širom Srbije, naročito onih sa izraženim negativnim demografskim kretanjima.

Program koji nas danas okuplja snažan je indikator da savremena država Srbija u potpunosti prepoznaje značaj celovitog i sveobuhvatnog pristupa kompleksnim i važnim fenomenima kao što su ekonomski razvoj i demografska stabilnost - ova dva fenomena nikako nisu odvojeni i nezavisni procesi; naprotiv, oni su duboko povezani i međusobno uslovljeni, oni su dve strane istog novčića i iste brige za budućnost naše zemlje i jedan od ključnih stubova državne politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije - navela je Mesarović.

Potpredsednica vlade naglasila je da je potpuno razumljivo da su upravo one opštine koje se decenijama suočavaju sa negativnim demografskim kretanjima ividljivim odlivom mladog i radno sposobnog stanovništa, za posledicu imale slabljenje privredne aktivnosti i napretka.

Foto: Ministarstvo privrede

- Jedno je neodvojivo od drugog za svakog odgovornog donosioca odluka u Republici Srbiji, jer se ekonomska podrška države mora usmeriti tamo gde je najpotrebnija - u lokalne sredine u kojima je potrebno mnogo više hrabrosti, odvažnosti i ljubavi prema svom ognjištu ne bi li se donela odluka o pokretanju sopstvenog biznisa. Upravo je polazeći od ovog uverenja naše Ministarstvo sa velikim entuzijazmom pokrenulo Program podrške ekonomskom razvoju opština sa izrazito negativnim demografskim kretanjima, onim opštinama naše zemlje u kojima je najvažnije zaustaviti ovaj negativan trend.

Dubinu posvećenosti našoj misiji potvrđuje iznos od 50 miliona dinara koji je obezbeđen u budžetu Ministarstva privrede. Srbija šalje jasnu i nedvosmislenu poruku svim lokalnim zajednicama - poslovni talenat i potencijal mladih preduzetnika, startap inicijativa i malih privrednih društava koji posluju i koji će tek poslovati u demografski manje razvijenimpodručjima naše zemlje je prepoznat i biće podržan.

A, mogućnost da se ostvare bespovratna sredstva do čak 50 odsto vrednosti investicije, u iznosu do 500.000 dinara, po pojedinačnom zahtevu, predstavlja konkretizaciju ove podrške i iskrenpodsticaj za pokretanje i unapređenje poslovanja - reči su ministarke.

Foto: Ministarstvo privrede

Ona je naglasila da je program prilagođen realnim i savremenim potrebama privrednika - ulaganja u novu opremu, mašine, alate, CNC tehnologije, računarsku opremu i softver, ali i u adaptaciju proizvodnih i poslovnih prostora, omogućiće privrednim subjektima da podignu nivo produktivnosti, modernizuju poslovanje i učvrste svoju poziciju nadinamičnom poslovnom tržištu.

- Istovremeno, dozvoljeno učešće operativnih troškova pokazuje praktično razumevanje svakodnevnih izazova sa kojima se mali biznisi neretko suočavaju. Osećam potrebu da istaknem da me i lično naročito ohrabruje činjenica da su mladi privrednici kojima je Program namenjen prepoznali njegov značaj i važnost. Veliko interesovanje je bilo za ovaj program, i dalje je u toku i koristim ovu priliku da pozovem sve mlade privrednike da se prijave- podvukla je i dodala:

- Upravo to je indikator poverenja naših mladih privrednika u institucije svoje države, ali istovremeno i potvrda neugasivog preduzetničkog duha u sredinama iz kojih ovi talentovani ljudi dolaze.

Ministarka je obrazložila da je ovaj Program direktna investicija u održivu budućnost, u njihov rad, znanje i generacijsku odgovornost prema onima koji dolaze posle nas i za koje sve i radimo.

Više od 22 privrednika, iz 10 okruga naše države: Severnobanatskog, Pomoravskog, Braničevskog, Rasinskog, Borskog, Zaječarskog, Zapadnobačkog, Jablaničkog, Nišavskog i Sremskog, dobilo je ova rešenja, uz najiskreniju želju ministarke da ovo bude samo početak i podstrek za dalji razvoj, nove ideje i otvaranje novih radnih mesta u njihovim zajednicama.

- Možete biti uvereni da će Ministarstvo privrede i Vlada Republike Srbije i u budućnosti nastaviti da još snažnije razvijaju programe podrške koji povezujuprivredni razvoj i demografsku politiku,jer smo svesni da samo lokalne zajednice sa jakim privrednim ambijentom mogu biti temelj stabilne i uspešne Srbije koja gleda u budućnost. Dodatni podstrek predstavlja činjenica da su vizija predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i posvećenost Vlade stvorile stabilan i podsticajan okvir u kome ovakvi programi mogu da se razvijaju, jačaju i daju konkretne rezultate za našu privredu. Duboko sam uverena da će rezultati ovog Programa biti vidljivi u vašim opštinama godinama, pa i decenijama koje slede - rekla je Mesarović i čestitala dobitnicima.

Ovaj program je raspisan prošle godine na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića želeći da imamo niz paralelnih programa koji podrazumeva subvenciju kamatnih stopa za kredite kupovinu prve nekretnine, nastavila je.

Foto: Ministarstvo privrede

- Želeli smo da ih sa privredne strane ohrabrimo. Ministarstvo privrede je u poslednje dve godine podržalo mlade do 35 godina na razne načine, kroz bespovratna i kreditna sredstva, da ostanu u svojim sredinama, da tu osnuju porodicu ili biznis. Ministarstvo privrede se prošle godine odlučilo zajedno sa predsednikom vlade Macutom, da raspiše konkurs koji je naišao na veliko interesovanje. Na taj konkurs mogu da apliciraju mladi iz svih onih opština koja beleže negativna demografska kretanja, dobijaju 50 posto bespovratnih sredstava u odnosu na ukupnu vrednost investicije - kazala je potpredsednica vlade.

Ona je podsetila da se ta sredstva nikad ne vraćaju državi, uz mogućnost dobijanja do 500.000 dinara za osnivanje poslovanja ili unapređenje postojećeg poslovanja.