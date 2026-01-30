Slušaj vest

Tim Komande za javno zdravlje vojske Sjedinjenih Američkih Država u Evropi uspešno je organizovao obuku na temu bezbednosti hrane zajedno sa pripadnicima Uprave za vojno zdravstvo Ministarstvo odbrane Srbije, Centra veterinarske službe.

Obuku je pohađalo dvanaest pripadnika Vojske Srbije, kao i tri civilna lica.

Potpukovnik Nenad Jovanović sa priznanjem
Potpukovnik Nenad Jovanović sa priznanjem Foto: Ambasada SAD

Ovom prilikom, pukovnik Majkl Mekaun (Michael McCown) uručio je potpukovniku Vojske Srbije Nenadu Jovanoviću priznanje Udruženja veterinara Sjedinjenih Američkih Država.

Potpukovnik Jovanović je prvi predstavnik vojnih veterinara Srbije koji je dobitnik ovog prestižnog priznanja koje mu je uručeno za istaknutu stručnu saradnju i partnersku interoperabilnost.

Priznanje
Priznanje Foto: Ambasada SAD

Pukovnik Mekaun istakao je da u Sjedinjenim Američkim Državama ovakav nivo priznanja predstavlja veliko dostignuće. Dodao je da je potpukovnik Jovanović svojom dugogodišnjom saradnjom zaslužio ovo prestižno priznanje, saopštila je Ambasada SAD u Beogradu.

