Veliko dostignuće za oficira Vojske Srbije: Potpukovnik Jovanović dobitnik prestižnog priznanja udruženja iz SAD
Tim Komande za javno zdravlje vojske Sjedinjenih Američkih Država u Evropi uspešno je organizovao obuku na temu bezbednosti hrane zajedno sa pripadnicima Uprave za vojno zdravstvo Ministarstvo odbrane Srbije, Centra veterinarske službe.
Obuku je pohađalo dvanaest pripadnika Vojske Srbije, kao i tri civilna lica.
Ovom prilikom, pukovnik Majkl Mekaun (Michael McCown) uručio je potpukovniku Vojske Srbije Nenadu Jovanoviću priznanje Udruženja veterinara Sjedinjenih Američkih Država.
Potpukovnik Jovanović je prvi predstavnik vojnih veterinara Srbije koji je dobitnik ovog prestižnog priznanja koje mu je uručeno za istaknutu stručnu saradnju i partnersku interoperabilnost.
Pukovnik Mekaun istakao je da u Sjedinjenim Američkim Državama ovakav nivo priznanja predstavlja veliko dostignuće. Dodao je da je potpukovnik Jovanović svojom dugogodišnjom saradnjom zaslužio ovo prestižno priznanje, saopštila je Ambasada SAD u Beogradu.