Tim Komande za javno zdravlje vojske Sjedinjenih Američkih Država u Evropi uspešno je organizovao obuku na temu bezbednosti hrane zajedno sa pripadnicima Uprave za vojno zdravstvo Ministarstvo odbrane Srbije, Centra veterinarske službe.

Obuku je pohađalo dvanaest pripadnika Vojske Srbije, kao i tri civilna lica.

Potpukovnik Nenad Jovanović sa priznanjem Foto: Ambasada SAD

Ovom prilikom, pukovnik Majkl Mekaun (Michael McCown) uručio je potpukovniku Vojske Srbije Nenadu Jovanoviću priznanje Udruženja veterinara Sjedinjenih Američkih Država.

Potpukovnik Jovanović je prvi predstavnik vojnih veterinara Srbije koji je dobitnik ovog prestižnog priznanja koje mu je uručeno za istaknutu stručnu saradnju i partnersku interoperabilnost.

Priznanje Foto: Ambasada SAD