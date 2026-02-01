Slušaj vest

Te 1944. godine Trinaesta SS Handžar divizija - sastavljena od bosanskih muslimana - učinila je u sremskom selu Bosut zverstva od kojih se ledila krv u žilama.

Na glavama nosili su fesove sa plavim kićankama, Hitler ih je smatrao svojom SS elitom, a Hrvati ih svojatali nazivajući ih cvećem. Hajnrih Himler je želeo da ponesu vojničku tradiciju starih austrijskih pukova iz Bosne.

Na glavama nosili su fesove sa plavim kićankama Foto: Arhiva

U posleratnim predanjima i sećanjima preživelih ostalo je zapamćeno da su ti vojnici redom pretresali seoske kuće, ubijali sve što im je došlo nadohvat ruku, muškarce žive palili u buradima, uhvaćene žene mrcvarili i silovali, potom im odsecali dojke i solili rane, trudnicama sekli stomake i vadili nerođene bebe, bacali ih u vis i nabijali na bajonete, da bi, nakon toga, tu istu, nesrećnu decu, ostavljali, posle mrcvarenja, da umru kraj leševa svojih majki.

Po okolnim salašima tela ubijenih raspadala su se danima, pa su ih izgladnele svinje i psi počeli razvlačiti po njivama.

Oni koji su uspeli pobeći, dugo bi besciljno lutali šumom, gladni, žedni, preplašeni, stalno izloženi poterama bez postelje i hrane, dok ne bi svisnuli od muke ili pomračili umom. Uhvaćeni i iznemogli završavali bi pod muslimanskim kamama, svirepo zaklani.

Oni koji su uspeli pobeći završavali bi pod muslimanskim kamama. Foto: Arhiva

Pored svega, "fesaroši" su minirali seosku crkvu i uništili je do temelja, odnoseći zvona i paleći ikonostas. Ostatke zarobljenog stanovništva po Bosutu i okolnim selima, koje nisu na licu mesta ubili, doterali su na savsku obalu goneći ih kao stoku i tu streljali. Uz psovke, njihove su leševe bacali u reku, podsmešljivo im želeći srećan put, dok putuju ka majci Srbiji.

U sačuvanoj dokumentaciji iz tog vremena, objavljenoj posle rata, navodi se da je 13. SS Handžar divizija po svojoj svireposti i načinu izvršenja svojih dela daleko prevazilazila sve ono što su činili njihovi učitelji i mentori - nemački nacisti.

Matias Franja, jedan od komandanata divizije ispričao je jezive detalje zločina Foto: Arhiva

O svemu tome je pred sudom 1945. godine svedočio Matias Franja, jedan od komandanata te divizije. U svom iskazu, govoreći o odlasku iz Bosuta, navodi:

- Tokom marša, moji su vojnici klali sve na koje su nailazili, a da nisu nosili fes. Bilo je slučajeva da je oficir koji je bio na čelu kolone video kako ljudi rade na njivi. Kad se docnije okrenuo, mogao je videti da ti ljudi koji su maločas radili na njivi više nisu bili živi. Bosanci, pripadnici Handžar divizije, čim bi ih primetili, jednostavno bi izlazili iz kolone i klali ih.