U vreme kada se i Indija i Evropska unija iznenada suočavaju sa rastućim ekonomskim i geopolitičkim pritiscima Sjedinjenih Američkih Država, Brisel i Nju Delhi načinili su strateški iskorak.

EU i Indija potpisale su ono što premijer Indije Narendra Modi naziva istorijskim trgovinskim sporazumom, a predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je: „Dogovorili smo majku svih sporazuma“.

I svedočimo mnogim stilskim figurama i metaforama usled geopolitičkog prekomponovanja, od „razvoda braka“ EU i Amerike do "tektonskog poremećaja usled buđenja globalnog juga". Čini se da se geopolitika redefiniše u trenutku pritiska carina, sankcija i bezbednosnih rizika, a tradicionalni partneri zamenjuju novim.

Nova je pozicija Indije. Ovo je zemlja koja je postala prva na svetu po broju stanovnika, nakon što je pretekla Kinu pre dve godine, koja od 1950. držala to prvo mesto. Indija je i četvrta po veličini ekonomije, nuklearna je sila i ključni član BRIKS-a.

Svetske analize ukazuju da su američke carine i sve nepredvidivija trgovinska politika Vašingtona delovale kao vetar u leđa za postizanje dogovora između Nju Delhija i Brisela, ali ne samo to, već i za strateško približavanje Velike Britanije Kini.

Za koga je to dobro?

Kome će smetati? Da li se ovim pravi uvertira za nove svetske uloge u visokoj politici i ekonomiji?

Gosti Usijanja:

Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za strateške studije

Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku

Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije

Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) u Ljubljani (viber)

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig