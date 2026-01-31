Slušaj vest

Saobraćaj u Tavniku tokom prošle večeri se odvijao znatno otežano zbog nagomilanog snega na kolovozu.

Kako prikazuje fotografija objavljena na Instagram stranici 192.rs, sneg neprestano pada, a na ulici se formirala dugačka kolona vozila.

Vozačima se savetuje oprezna vožnja, prilagođena brzina uslovima na putu i obavezna zimska oprema.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoSneg se vraća na velika vrata! Ovo mesto u Srbiji već pod belim pokrivačem, RHMZ otkriva tačan trenutak zahlađenja (VIDEO)
SAD nevreme sneg
PlanetaSVE KREĆE ZA OSAM DO DESET DANA: Kolaps polarnog vrtloga donosi vremenske poremećaje, stiže novi HLADNI TALAS?! Evo šta čeka Evropu
polarni vrtlog
DruštvoStižu sneg i košava! Meteorolog Sovilj otkrio do kog datuma će trajati ledeni dani: Ovo nismo očekivali! Evo šta nam se sprema za mart i april
Žena čisti sneg lopatom
DruštvoU NEDELJU UVEČE U OVE DELOVE SRBIJE STIŽE SNEG! Najavio RHMZ, a meteorolog Nedeljko Todorović iznenadio prognozom za februar! Šta nas čeka sutra i za vikend
Beograd sneg Nedeljko Todorović