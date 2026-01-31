U Tavniku večeras saobraćaj otežan zbog stalnog pada snega i nagomilanog snega na kolovozu. Na ulicama su formirane duge kolone vozila, a vozačima se preporučuje oprezna vožnja, prilagođena brzina i obavezna zimska oprema.
SNEG ZAVEJAO OVAJ DEO SRBIJE: Kolovoz se beli, formirane kolone, vozila stoje! Vozačima se savetuje oprez (FOTO)
Saobraćaj u Tavniku tokom prošle večeri se odvijao znatno otežano zbog nagomilanog snega na kolovozu.
Kako prikazuje fotografija objavljena na Instagram stranici 192.rs, sneg neprestano pada, a na ulici se formirala dugačka kolona vozila.
Vozačima se savetuje oprezna vožnja, prilagođena brzina uslovima na putu i obavezna zimska oprema.
