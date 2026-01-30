Slušaj vest

U 9. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 3.500.000 evra, prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije.

Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 36, 22, 6, 10, 5, 25 i 9.

Dva igrača osvojila su "šesticu" čija vrednost je u ovom kolu iznosila 2.405.648 dinara.

Kada je reč o izvlačenju Loto plus sedmice u vrednosti od 1.610.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sledeći loto brojevi: 23, 11, 18, 28, 33, 8 i 7.

Džoker igra u 9. kolu igrala se za 280.000 evra i nije bilo dobitnika.

Izvučeni su brojevi: 7, 9, 4, 8, 0 i 4, a više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u utorak 3. februara.