- Iz ovog domaćinskog kraja je krenula i zauvek se upisala u istoriju i večnost. Domaćica i hraniteljka, ali i neustrašiva ratnica. Sa divnim domaćinima dogovorili sam da upravo ovde stvorimo Milunkino selo i letnju pozornicu, mesto gde će deca dolaziti da uče o istoriji, o Milunki i o tome ko su bili njihovi preci - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona se u selu srela i sa domaćinom Rakovićem.

- Gospodine Rakoviću, Bože zdravlja sledeći put kad dođemo da napravimo ovo što smo se dogovorili - poručila je ministarka, na šta je Raković odgovorio:

- Obavezno, ja sam tu da pomognem.

- I da dolaze deca, to je najvažnije. Da vide kakva nam je bila Milunka, i kakva nam je Raška - rekla je ministarka Stamenkovski.

- Da živi ovo selo. Ovo je mesto poznato po rakiji. Jeste li probali rakiju - pitao je domaćin ministarku.

- Nisam, još je rano. Da mi prvo završimo šta smo se dogovorili, pa da onda popijemo - rekla je ona i rukovala se sa domaćinom.

