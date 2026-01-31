Slušaj vest

Da bi posle udaje promenila prezime ili posle razvoda vratila devojačko, žena u Srbiji mora da izdvoji određeni iznos. Često se sa ovom obavezom kasni, pa tek kad prigusti menjaju lična dokumenta. Ako ne putuju, pa im ne treba pasoš, ova obaveza može da se odlaže i godinama. Od čekanja u redu u različitim ustanovama do plaćanja raznih taksa, troškovi ukupno mogu iznositi i više od 10.000 dinara.

Ukoliko jedan od supružnika uzme prezime drugog, sa tim dolaze i određeni troškovi jer je promena dokumenata obavezna i počinje pribavljanjem:

venčanog lista

izvoda iz matične knjige rođenih

uverenja o državljanstvu

Za ova dokumenta moraćete da izdvojite novac, a iznosi se razlikuju od opštine do opštine, i to za:

izvod iz matične knjige venčanih - 580 dinara (elektronski izvod preko eUprave je besplatan)

uverenje o državljanstvu - 590 dinara (elektronski izvod preko eUprave je besplatan)

Savet je da se sačeka nekoliko dana posle sklapanja braka jer matičar dostavlja izveštaj koji se zapisuje u knjigu venčanih i knjigu rođenih, što znači da opština u kojoj ste se venčali dostavlja vašoj opštini promenu podataka. Iz tog razloga bolje je sačekati kako biste bili sigurni da su opštini dostavljeni izveštaji, ali pazite da to uradite u roku koji zakon određuje, a to je 15 dana od promene prezimena.

Digitalizacija nudi mogućnost da dokumenta zatražite i onlajn putem, tako što ćete na stranici eUprave za izvod iz matične knjige rođenih podneti zahtev i dobiti ih u roku od nekoliko dana. Još jedna opcija je da odete u matični ured gde nakon podnošenja zahteva, uplate i čekanja u redu, dobijate željeni izvod.

Lična karta

Na red dolazi promena lične karte, koja je neophodna za dobijanje ostalih dokumenata. Na portalu eUprave možete odabrati opciju "zakazivanje termina" i na ovaj način uštedeti čekanje u redovima.

Za zamenu lične karte potrebno je izdvojiti oko 1.200 dinara.

Kad krenete u MUP, ponesite:

popunjene uplatnice

važeću ličnu kartu

izvode iz knjige venčanih i rođenih

uverenje o državljanstvu Pasoš

Na osnovu nove lične karte, zbog promene prezimena, treba napraviti i novi pasoš, a procedura je identična, uz plaćanje takse koja iznosi 4.200 dinara.

Ukoliko ste se nakon udaje/ženidbe preselili, čeka vas i promena prebivališta, što je korisno da uradite prilikom zahteva za novu ličnu kartu. Uz to, potrebno je uplatiti republičku administrativnu taksu na ime prijave prebivališta koja iznosi oko 400 dinara.

Svaki građanin je dužan da u roku od 8 dana od izmene stalne adrese podnese zahtev za prijavu novog prebivališta u policijskoj stanici u mestu gde će živeti.

Vozačka dozvola

Za ovaj dokument po osnovu promene prezimena izdvojićete 1.546 dinara. Ovaj iznos obuhvata naknadu za izradu nove vozačke dozvole, a za proceduru je potrebno priložiti staru vozačku dozvolu, novu ličnu kartu i dokaz o uplaćenim taksama. Zahtev se podnosi u roku od 15 dana od promene prezimena.

Zdravstvena i radna knjižica

Za promene ova dva dokumenta ne plaćate ništa, a može se reći da je procedura najjednostavnija. U svoju firmu odnesete venčani list, nakon čega se vrše neophodne promene u vezi sa vašim zdravstvenim i socijalnim osiguranjem.

Uz dokaz o sklapanju braka, morate priložiti i važeću zdravstvenu knjižicu, fotokopiju nove lične karte, a trebalo bi da popunite i neke obrasce koje ćete dobiti u firmi. Što se tiče ispravke u radnoј knjižici, potrebno јe da imate važeću radnu knjižicu, novu ličnu kartu i izvod iz matične knjige venčanih.

Bankovni računi i kartice

Za promenu podataka u bankovnom računu i izdavanje kreditnih i platnih kartica, sa novim prezimenom neophodno je da odete u matičnu banku sa novom ličnom kartom i podnesete zahtev za promenu. Troškovi izdavanja kartice se razlikuju od banke do banke, kao i brzina kojom će vam izraditi i dostaviti nove kartice.

Sve u svemu, računajući sve gorenavedeno, plus troškove koji se tiču banke, luksuz promene prezimena će vas koštati oko 10.000 dinara, pod uslovom da ništa ne radite po hitnom postupku.

