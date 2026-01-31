Slušaj vest

Postoje ljudi čiji se profesionalni i životni putevi ne mogu spakovati u formu emisije, intervjua ili televizijskog termina. Jedna od njih je gošća emisije "Neispričano", koja će biti emitovana večeras od 18.35 na Kurir televiziji. Ona je Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ova emisija koju ćete gledati, u trajanju od sat vremena, nije ni približno dovoljna da bude predstavljena čitava bogata biografija ove dame. Ali ono što je sigurno jeste da ćete čuti najzanimljivije, najznačajnije, a pre svega dosad neispričane detalje iz nje. Ako ste mislili da o njoj znate skoro sve, ova emisija će vas demantovati.

Čućete priču o ženi koja je bila svedok raspada jedne zemlje, ratova, međunarodnih intervencija i političkih preokreta. O ženi koja je radila za najuticajnije svetske medije. Njeni dokumentarni filmovi nisu bili samo televizijski sadržaj već materijal na osnovu kojeg su strane diplomate, vojnici i međunarodne misije pokušavali da razumeju šta se ovde zaista dešava.

Izveštavala je i napravila film o padu Slobodana Miloševića, gledala kako se menja odnos vlasti prema medijima i kako se država ponovo uspostavlja pred očima međunarodne zajednice. Bila je deo procesa u kojem je Srbija pokušavala da povrati kredibilitet, najpre kroz komunikaciju sa ambasadama, nevladinim organizacijama i stranim medijima, a zatim i iz samog centra vlasti. Radila je u najzatvorenijim institucijama sistema, u trenucima kad se menjala njihova slika, ali i politička realnost zemlje. Bila je svedok i učesnik transformacija političkih lidera, od unutrašnjih kriza do izgradnje međunarodnih odnosa koji su Srbiju ponovo doveli na političku scenu s najmoćnijima, od Vašingtona, preko Moskve, do Pekinga.

Četrnaest punih godina, kad je najteže, kad su odluke najosetljivije i kad je potrebno razumevanje sveta kakvo se ne uči iz knjiga, već iz iskustva, ona je tu s desne strane prvog čoveka države.