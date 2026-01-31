Slušaj vest

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu saopštila je da u ponedeljak, 2. februara, počinju ovogodišnji konkursi za upis dece u predškolske ustanove u 33 opštine i grada širom Srbije među kojima su Kruševac, Leskovac, Sombor, Surdulica, Niš, Bor, Svilajnac i mnogi drugi.

Prijave se podnose elektronski pomoću usluge eVrtić na Portalu eUprava i dostupne su svim eGrađanima, odnosno registrovanim korisnicima Portala eID bez obzira na koji način pristupaju Portalu.

Celokupan spisak predškolskih ustanova obuhvaćenih konkursom dostupan je u okviru usluge eVrtić na Portalu eUprava.

- Ono što je novina je da će u slučaju da su oba roditelja strani državljani moći da podnesu zahtev za upis deteta u vrtić, s obzirom na to da je usluga omogućena i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Republici Srbiji - navodi se u saopštenju.

Prijave se podnose elektronski Foto: Printksin

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu podseća roditelje da prate objavljivanje konkursa u svojim opštinama i gradovima, kako bi blagovremeno i elektronskim putem podneli zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu.

- Registracija građana na Portal eUprava je moguća onlajn i to kreiranjem korisničkog imena i lozinke, ili korišćenjem mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom - podsećaju.