Ona je navela da je Javni konkurs za finansiranje i podršku programima zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom za 2026. raspisan juče i da je za njega izdvojeno ukupno 500 miliona dinara, što predstavlja povećanje od oko 50 miliona dinara, odnosno 11 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Takođe, istakla je i da ove godine postoje i određene novine, kada su u pitanju uslovi za konkurisanje i temu samih projekata i navela da je ovo prvi javni poziv koji je raspisan u susret „EXPO 2027” navodeći da će programi biti inovativni i prilagođeni onome što Srbija želi da prikaže svetu.

1/20 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski u Raški Foto: Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

„Želimo da sve bude transparentno, da ne postoje udruženja koja su privilegovana i da sredstva koja se izdvajaju stignu do onih kojima su potrebna, do osoba sa invaliditetom, dece, njihovih roditelja i mladih. Potpisali smo sporazum sa „EXPO 2027” da inkluzija bude jedna od glavnih tema koje ćemo predstaviti tokom te inostrane milionske posete našoj zemlji“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je navela da je Raška opština koja ima najveći broj usluga u zajednici i da će ovaj novootvoreni Dnevni boravak biti još jedan korak više u njihovoj pažnji i brizi ka onim ljudima kojima je podrška potrebna.

Naglasila je da otvaranje ovakvih centara i domova i razvijanje usluga u zajednici ohrabruje roditelje i daju im veru i nadu da neko brine i brinuće o njihovoj deci.